Amici 2022: le coppie che stanno assieme dopo la finale (foto e video)

Domenica 15 maggio 2022 si è conclusa ‘Amici 2022‘. I cantanti ed i ballerini, giunti alla finale, hanno avuto modo di poter riabbracciare amici, familiari e/o fidanzati/e. Scopriamo assieme le coppie, nate all’interno della scuola, che stanno ancora assieme a pochi giorni dalla fine del programma.

Amici di Maria De Filippi Amici 21, come sono nate le coppie di questa edizione

– Alex e Cosmary sono stati avvistati assieme fuori dagli studi di ‘Verissimo’. Felici, belli, innamorati. Il cantautore, a poche ore dall’uscita dal talent di Canale 5, ha postato la prima immagine della ballerina con un cuore.

Stasera si conclude un percorso magico, di studio e di vita a cui ho avuto l’onore di farne parte e non ne sarò mai grata abbastanza. @amiciufficiale

Però vorrei dedicare un pensiero speciale a te @imalexwyse che sei stato parte fondamentale del mio percorso.

Questa è stata l’ultima volta che ti ho visto e ti ho abbracciato e mi sembra passata una vita ma finalmente ci siamo, finalmente potrò abbracciarti di nuovo, forte così.

Non vedo l’ora di vederti brillare ancora su quel palco, perché fino ad oggi non hai fatto altro che stupirmi con ogni tua esibizione.

Ma ancor di più non vedo l’ora di averti di fronte e darti tutto l’amore che meriti.

Stasera faccio ancora il tifo per te !

E spero lo facciate anche voi, che fin ad oggi non avete fatto altro che supportare me e lui e non vi ringrazierò mai abbastanza.

Ma a prescindere, per me, tu hai già vinto.