Nella scuola di Amici la fase primaria del talent show giunto alla sua ventiduesima edizione ha, come sempre, un ritmo ben costante nei nuovi ingressi. Nello speciale andato in onda ieri, domenica 20 novembre, Angelina Mango ha preso il posto del cantante Ascanio battendolo in una sfida ed entrando nella rosa dei talenti seguiti da Rudy Zerbi. Avete letto bene il suo nome e cognome? Per caso vi rimanda alla memoria il più conosciuto Giuseppe Mango? Se i conti vi tornano, ebbene, Angelina altro non è che la figlia di Mango, il popolare cantante scomparso l’8 dicembre 2014 e di Laura Valente, ex voce dei Matia Bazar.

Ventun’anni, la figlia d’arte sta seguendo le orme dei genitori e da tempo si sta facendo conoscere al grande pubblico portando avanti una gavetta passata anche per il prestigioso palco del concertone del primo maggio a Roma. Lo ha condiviso con suo fratello, Filippo, classe 1995, fa il batterista. Una vera famiglia di artisti.

“Credo che sia stata una fortuna per me, è stato molto stimolante – disse a proposito in un’intervista a Fanpage – ed è stata una fortuna perché avendo questa passione e questo modo di esprimermi anche io è stato più facile trovare la mia strada”

Angelina oltre a cantare suona la chitarra, la musica è entrata a far parte della sua vita sin da bambina. Ha avuto occasioni in cui si è esibita con suo padre, nel 2020 ha inciso il suo primo album intitolato Monolocale e nel suo curriculum anche un brano prodotto da Tiziano Ferro che si chiama Walkman, uscito l’anno scorso.

Per Angelina Mango, come abbiamo detto, le esperienze non iniziano con Amici, la nuova entrata nella scuola infatti ha provato anche la partecipazione a Sanremo Giovani nella scorsa edizione, senza però arrivare tra i finalisti.

Amici rappresenterà il riscatto per lei? “So di avere tante aspettative, spero di essere all’altezza” ha detto Angelina pochi istanti dopo il verdetto della sfida .