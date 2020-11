Amici 2020, terza puntata 28 novembre: anticipazioni

Amici 2020 torna oggi con la terza puntata del pomeridiano del sabato.

Ecco i ragazzi che sono ancora in gara nel programma, ad oggi: Sangiovanni, Kika, Esa, Aka7Even, Giulio, Arianna, Evandro, Raffaele, Leonardo e Letizia nella categoria Canto.

Nella categoria del ballo, invece, sono presenti ancora Rosa, Samuele, Martina, Giulia e Riccardo.

Ma, come anticipatovi, in questa edizione, i professori -oltre ad insegnare la loro materia di riferimento- potranno fare dei casting per sostituire un eventuale alunno. E i docenti, Arisa, Anna Pettinelli e Rudy Zerbi (Canto), Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano e Veronica Peparini (Ballo) hanno già iniziato a valutare alcuni allievi.

La prima a mettere a rischio di uscita un componente della scuola è Arisa che propone un sfida con Leonardo La Macchia come protagonista. L’allievo di Rudy Zerbi si troverà a sfidarsi con Gregory.

Carlo Di Francesco e Federica Camba dovranno decidere le sorti della competizione a due.

E, in base alle anticipazioni date dal sito IlVicoloDelleNews.it, ecco cosa accadrà in puntata. Non andate avanti nella lettura se non volete rovinarsi la sorpresa.

Vi abbiamo avvertito…

Se, invece, volete proseguire, vi diciamo che a vincere la sfida sarà Leonardo la Macchia. Ci sarà un’altra sfida che vedrà protagonista Giulio Musca e, in questo caso, il ragazzo dovrà abbandonare la gara.

Balla Rosa di Grazia che convince Lorella Cuccarini mentre Alessandra Celentano esprime alcuni dubbi sull’esibizione a cui ha assistito. Alla fine la maglia è confermata.

Arianna Gianfelici, allieva di canto, non ha voluto preparare una cover che le ha suggerito Rudy e ha voluto presentare un suo inedito. La sua maestra di canto sottolinea difficoltà nel preparare i pezzi con lei e Zerbi vuole sospendere il giudizio nei suoi confronti.

Kika canta un brano di Adele. Se per Arisa è una buona performance, per Rudy ha urlato troppo. In ogni caso, maglia confermata.

Evandro non ha convinto Rudy dopo la sua esibizione mentre Sangiovanni ha ottenuto un giudizio positivo dal suo insegnante.

Michele Canova, durante un collegamento da Los Angeles, racconta di aver apprezzato soprattutto l’inedito di Esa Abrate, dandogli comunque dei consigli per migliorare. Apprezza anche l’inedito di Leonardo La Macchia.