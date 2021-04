Durante il quarto serale di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi in onda su Canale 5, Stefano De Martino ha punzecchiato il pubblico in studio che ha rumoreggiato a causa di un suo giudizio, evidentemente, poco gradito.

Il ballerino e conduttore napoletano, tra i giurati di Amici 20 insieme ad Emanuele Filiberto di Savoia e Stash, ha espresso la propria opinione riguardante la sfida tra Serena, ballerina della squadra Celentano-Zerbi, e Alessandro, ballerino del team Arisa-Cuccarini, spiegando i motivi per i quali ha preferito Alessandro:

Serena, un grande compito, ti ha affidato la Celentano! Te la sei cavata molto molto bene però, come al solito, quando si esce dal proprio stile, si perde un po’ questo (indicandosi il volto, ndr). A me è mancato solo questo. Perché c’eri nel pezzo…

Serena è una ballerina classica e, in questa sfida che si è svolta durante la terza manche di stasera, si è cimentata con un pezzo in stile moderno, scelto da Alessandra Celentano per fornire una dimostrazione della sua versatilità. Al momento dell’annuncio dell’esibizione, la De Filippi aveva commentato sarcastica (“Tanto per metterla a suo agio…”).

La Celentano non ha nascosto un sorrisino beffardo all’indirizzo di De Martino, non condividendo, quindi, la sua opinione.

E anche il pubblico in studio, come scritto in apertura, ha rumoreggiato, con De Martino che ha prontamente replicato, ricordando a tutti qual è il suo ruolo ad Amici:

Ragazzi, sono chiamato a dire quello che penso, non quello che pensate voi, mi spiace. Vi rispetto tantissimo ma la sedia è una… Non c’è spazio per tutti!

È stata eloquentemente una battuta, sottolineata anche dalla risata di De Martino, battuta che ha divertito anche la conduttrice.

Sui social, però, la battuta è stata anche interpretata come una piccola manifestazione di altezzosità…

