Il sesto speciale del sabato della ventesima edizione di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi, andrà in onda oggi pomeriggio, 19 dicembre 2020, a partire dalle ore 14:10 su Canale 5.

Le protagoniste dello speciale di oggi saranno la cantante Arianna, che sta facendo discutere a causa del proprio percorso altalenante, e la ballerina Rosa, di cui la permanenza all’interno della scuola è fortemente osteggiata da Alessandra Celentano.

Non mancheranno, ovviamente, le sfide. Il giornalista Paolo Giordano decreterà l’esito della sfida di canto mentre Federica Gentile di RTL 102.5 e Pippo Pelo di Radio Kiss Kiss saranno presenti in studio per ascoltare gli inediti dei ragazzi e valutare la possibilità di passarli per radio.

La puntata che andrà in onda oggi è stata registrata lo scorso 16 dicembre, di conseguenza, sono disponibili anticipazioni molto più dettagliate. A questo punto, come di consueto, vi rinnoviamo il consiglio di interrompere qui la lettura del post se non volete rovinarvi la sorpresa.

Stando alle anticipazioni presenti sulla pagina Facebook, Amici News, e riportate anche dal sito Isa e Chia, nessun allievo ha dovuto lasciare la scuola nel corso dello speciale del sabato di oggi.

Per quanto riguarda le esibizioni degli allievi, Samuele si è esibito con una coreografia di Veronica Peparini, ricevendo un 9 mentre Tommaso si è esibito con una coreografia di Alessandra Celentano che ha deciso di coinvolgere anche Rosa nel pezzo, facendola restare immobile al centro, dopo averla paragonata ad un manichino… Tommaso ha preso un voto basso ma la sua permanenza nella scuola non è stata messa in discussione.

Rosa, Riccardo e Arianna sono stati oggetto di un provvedimento disciplinare: sfida immediata per aver lasciato la casa sporca. Nello speciale di oggi, solo Rosa ha affrontato la sfida, superando quest’ostacolo.

Tornando alle esibizioni, Martina si è esibita con una coreografia latino-americana, convincendo solo Lorella Cuccarini. Quest’ultima è stata l’unica ad aver gradito anche la performance di Riccardo.

Giulia, invece, ha convinto la Peparini, esibendosi con una sua coreografia. Anche in questo speciale, si è parlato molto della sua cotta per il ballerino professionista Sebastian Melo Taveira.

Arianna ha vinto la precitata sfida di canto, convincendo anche i professori. Ricordiamo sempre, però, che Arianna, come scritto in precedenza, dovrà affrontare anche un’altra sfida a causa del provvedimento.

Sangiovanni, invece, si è esibito due volte, con il suo inedito Guccy Bag, e con una canzone di Vasco Rossi, convincendo Rudy Zerbi.

Evandro, invece, ha proposto un nuovo inedito, dal titolo Guacamole, che sarà prodotto da Federico Nardelli.

Anche Aka7Even ha vinto la sfida, proposta da Anna Pettinelli che ha imposto al cantante anche una serie di paletti, vietandogli, ad esempio, l’utilizzo dell’autotune.

Deddy, invece, ha cantato il suo inedito prodotto da Michele Canova, ricevendo un 9 da Zerbi. Quest’ultimo ha apprezzato molto anche la performance di Esa e la cover di Enula.

Maglia di Amici confermata anche per Leonardo.

Maria De Filippi ha annunciato una novità per quanto riguarda il regolamento: in caso di sfide, ogni giudice potrà giustificare un proprio allievo, posticipando la sfida ad un altro giorno.

Le radio presenti in studio, infine, hanno valutato il singolo di Raffaele. Arisa ha difeso il proprio cantante a cui era stata mossa una critica.