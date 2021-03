Amici 20, Alessandra Celentano: “Coreografia falsificata in maniera clandestina” La replica di Lorella Cuccarini

Durante la seconda puntata del serale di ‘Amici 20’, Lorella Cuccarini ha accettato il guanto di sfida di Alessandra Celentano, che vede contrapposte Martina e Serena, su una coreografia neoclassica. Dopo l’esibizione della professionista, Giulia Pauselli, la Celentano ha denunciato il fatto che la collega abbia adattato l’assolo (introducendo i tacchi) alle esigenze della sua danzatrice:

Celentano: “Volevo spiegare alla giuria che, adesso, vedranno una versione diversa perché la signora Cuccarini ha deciso di cambiare i passi andando così, di fatto, totalmente a favore di Martina. Vedrete una coreografia falsificata in maniera clandestina.

Cuccarini: “Siccome tu presenti questi guanti di sfida, lo sappiamo benissimo, che sono scorretti. Non ci provare Alessandra. Se la coreografia eseguita da Giulia sembra una passeggiata di salute, questo non significa che sia una coreografia che Martina, una ballerina di latino-americano, possa fare. La mia responsabilità è quella di accettare il guanto e fare in modo che lei faccia una bella figura. A me non interessa vincere o perdere un punto. A me interessa accompagnare dei ragazzi in un percorso e avere il rispetto di tutti. Sei troppo furba. Tu ti diverti a mettere i ragazzi su una botola, li vedi cadere e godi anche pure di questo. Io non te lo permetto. Devi stare attenta a quello che dici.

Celentano: “Tu illudi queste ragazze. Tu rifiuti tutti i guanti di sfida e quando li accetti, li devi cambiare. Se non sa fare niente non è un problema mio”.

La Celentano, infine, confrontandosi con Maria De Filippi, avrebbe auspicato che l’altra insegnante le avesse chiesto il permesso di modificare il balletto (‘E’ così punto. L’importante è essere convinti. Non esiste un guanto di sfida così, è inutile’). Chi ha ragione?!