Oggi, sabato 21 novembre 2020, su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata stagionale di Amici 20, condotta come sempre da Maria De Filippi. Ospiti in studio Massimiliano Montefusco, general manager di Rds 100% grandi successi, e Daniela Cappelletti, conduttrice di Radio Italia.

Grazie al sito Il vicolo delle news, siamo in grado di anticipare quello che vedremo (la registrazione si è tenuta agli Elios giovedì 19).

ATTENZIONE SPOILER

I due ospiti radiofonici hanno ascoltato e giudicato (dicendo se trasmetterebbero o meno) gli inediti di tre concorrenti di Amici 20, ossia Sangiovanni, Raffaele e Aka7even. Sangiovanni ha ricevuto il sì solo di Radio Italia, mentre gli altri due allievi hanno avuto il doppio ok.

Inoltre, si sono esibiti tutti i concorrenti, che sono stati tutti confermati dai professori.

Infine, a conferma del fatto che i casting stiano proseguendo, sono stati presentati due ballerini di danza classica. Dopo la loro perfomance, non è stata presa alcuna decisione. È probabile che nei prossimi giorni Alessandra Celentano (che, al momento, non ha detto sì ad alcun allievo) sciolga le riserve.

Ricordiamo che quest’anno il corpo docente è formato da Arisa, Anna Pettinelli e Rudy Zerbi per il canto e da Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano e Veronica Peparini per la danza. Al momento la classe è composta da dieci cantanti e cinque ballerini.

A quanto pare nello speciale di oggi non si parlerà del caso di Arianna Gianfelici, la cantante che non si è presentata a lezione per una giornata intera, rimanendo a dormire nel letto. La vicenda era stata messa in luce nel daytime andato in onda su Italia 1 giovedì 19. La ragazza ha comunque fatto una precisazione attraverso una storia Instagram postata sul suo account personale chiarendo che “non sono rimasta a dormire per pigrizia, ma perché stavo male, ma non è stato detto“. Ed ancora: