Amici 20, Pio e Amedeo chiariscono con Belen Rodriguez e Stefano De Martino (video)

Pio e Amedeo, ospiti comici della puntata del serale di ‘Amici 20’, in onda, stasera, sabato 27 marzo 2021, hanno chiarito alcuni punti in sospeso su una battuta rivolta a Belen Rodriguez, mamma, per la seconda volta, di una bambina, Luna Marie, frutto dell’amore con il nuovo compagno Antonino Spinalbese.

Appena sette giorni fa, dopo il primo intervento del duo, che, il 16 aprile, debutterà, in prima serata, con uno show dal titolo ‘Felicissima sera’, la showgirl argentina ha postato, sui propri social, un’immagine eloquente con tanto di didascalia: ‘Famosissima saponetta che serve a sciacquarsi le mani e anche la bocca’. Testate giornalistiche, blog, magazine hanno ipotizzato che la frase della conduttrice fosse rivolta ai due goliardi ospiti del talent show di Maria De Filippi.

Stasera, i mattatori hanno chiarito, con i diretti interessati, la questione, invitandoli a formare una famiglia allargata per il bene comune (Qui, il video).

Amedeo: “Stefano, mica ti sarai offeso…”

De Martino: “Sono contro la censura comica”.

Amedeo, ha, inoltre, confessato che, domenica, nel cuore della notte, ha ricevuto, in Direct, su Instagram, un messaggio di Belen, per nulla offesa, dal loro sketch:

Belen: “Ragazzi mi dispiace ma la frase della saponetta non era per voi. Ma perché stamattina mi sono svegliata con un sacco di insulti, e mi sono girate le palle, ma non era rivolto a voi. Mi dispiace se ho creato casino”.

Negli ultimi giorni, la Rodriguez è stata, spesso, presa di mira dagli haters per via della relazione con il papà della sua secondogenita. Si è vista costretta a registrare una serie di Instagram Stories per rispondere, una volta per tutte, agli attacchi dei detrattori.