Amici 20, il programma condotto da Maria De Filippi, in onda, oggi pomeriggio, sabato 12 dicembre 2020, a partire dalle 14:10, su Canale 5, è giunto alla quinta puntata del nuovo anno.

Ospite d’eccezione, Giordana Angi che, per la prima volta, presenta il nuovo singolo, ‘Siccome sei’. Momento di grande tensione nella scuola. Due le sfide che coinvolgeranno gli allievi di questa edizione. A giudicarle Emanuel Lo, coreografo e regista, che deciderà le sorti di Riccardo mentre il produttore discografico, Charlie Rapino valuterà la performance di Letizia.

AMICI 20, CANTANTI E BALLERINI

Gli allievi della ventesima edizione di ‘Amici’ sono i cantanti Aka7even, Esa, Letizia, Kika, Martina, Deddy, Evandro, Sangiovanni, Arianna, Leonardo, Raffaele ed i ballerini Riccardo, Giulia, Rosa, Samuele.

AMICI 20, PROFESSORI

I professori della stagione 2020 di ‘Amici’ sono Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Lorella Cuccarini per il ballo e Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Arisa per il canto.

AMICI 20, DOVE VEDERLO IN DIRETTA TV E LIVE STREAMING

Lo speciale del sabato va in onda su Canale 5, a partire dalle ore 14:10.

La puntata andrà in onda anche in streaming su Mediaset Play, dove sarà disponibile anche una volta terminata la messa in onda.

Altri video riguardanti Amici sono disponibili anche sui siti Witty Tv

AMICI 20, SECOND SCREEN

Il talent show di Maria De Filippi si può seguire anche sui social:

Witty TV: https://www.wittytv.it

IG: @AmiciUfficiale FB: @amiciDiMariaDeFilippi TW: @AmiciUfficiale (hashtag ufficiale #amici20)