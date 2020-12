Il quarto speciale del sabato di questa ventesima edizione di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi, andrà in onda oggi, 5 dicembre 2020, a partire dalle ore 14:10.

Anche in questo speciale, ogni allievo della scuola di Amici dovrà dimostrare di meritare il proprio banco, con i professori, Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Arisa per quanto riguarda il canto e Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini e Veronica Peparini per quanto concerne la danza, costantemente impegnati nei casting, sempre alla ricerca di nuovi talenti.

Ad esempio, Anna Pettinelli ha messo in discussione il banco della cantante Kika al fine di far entrare nella scuola la cantante Giulia. L’esito della sfida che vedremo oggi sarà decretato da una vecchia conoscenza del talent show di Maria De Filippi ossia Alex Braga.

Lo speciale di sabato scorso, inoltre, terminò con Rudy Zerbi che non aveva riconsegnato la felpa di Amici alla cantante Arianna, lasciando in sospeso il proprio giudizio.

L’ospite musicale di questo quarto speciale, infine, sarà Aiello.

La puntata è stata registrata lo scorso 3 dicembre, di conseguenza, sono disponibili anche le anticipazioni più dettagliate, pubblicate, in questo caso, dal sito NewsUeD.

Se non volete rovinarvi la sorpresa, interrompete qui la lettura.

Stando a quanto pubblicato dal sito NewsUeD, quindi, Kika vincerà la sfida contro Giulia.

Ad Arianna, dopo aver eseguito una canzone di Vasco Rossi, non è stata riconsegnata la maglia di Amici. La decisione è stata rimandata alla prossima settimana.

Evandro, invece, rischia di lasciare la scuola perché, durante le prove di una canzone di Samuele Bersani, si è lasciato andare ad osservazioni poco carine nei riguardi del cantautore di Giudizi Universali e Spaccacuore. Per ora, il cantante è a rischio, anche se Anna Pettinelli e Arisa lo accoglierebbero volentieri nelle loro rispettive squadre.

Per quanto riguarda le esibizioni, invece, per la danza, Riccardo e Martina si sono esibiti in un passo a due, Giulia si è esibita con il professionista Sebastian Melo Taveira (di cui è invaghita…), Samuele si è esibito con un assolo di Veronica Peparini, di nuovo Riccardo, con una coreografia hip-hop mentre Rosa ha ballato un assolo.

Per il canto, invece, Letizia ha cantato Vacanze Romane, Deddy si è esibito con una canzone di Irama, Leonardo ha cantato un inedito prodotto da Michele Canova, Raffaele si è esibito con una cover, Sangiovanni ha cantato un suo inedito mentre Aka7Even si è esibito con un brano di Billie Eilish.

Tutti sono stati confermati nella scuola. L’esibizione di Letizia, invece, non ha convinto i professori.

Michele Canova, infine, produrrà un brano di Esa.