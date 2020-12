Ieri giovedì 10 dicembre 2020 si è registrata la quinta puntata di ‘Amici 20’, in onda, oggi, sabato 12 dicembre 2020, a partire dalle 14.10 su Canale 5. Grazie al profilo Twitter Amiciinews, siamo in grado di fornirvi le succose anticipazioni sul nuovo appuntamento con il talent show di Maria De Filippi.

– Letizia ha perso la sfida di canto su insindacabile giudizio del produttore Charlie Rapino: al suo posto è entrata la cantante Enula;

– Riccardo ha vinto il confronto tersicoreo con il ballerino classico Tommaso Stanzani. Lorella Cuccarini ha consegnato una busta alla conduttrice invitando lo sfidante ad occupare il sedicesimo banco della scuola di ‘Amici 20’.

– Samuele guadagna un 10 da Veronica Peparini e i complimenti della Celentano che lo definisce un vero ‘artista’. La De Filippi, dopo la performance del ballerino, legge una lettera del padre.

– Passo a due per Rosa e Riccardo. La Cuccarini gli ha dato un 7 mentre la maestra Alessandra non risparmia nuove

critiche nei confronti della ballerina.

– Prova Tim per Giulia che ha presentato un assolo hip hop ed una coreografia della Peparini sul tema musicale del film ‘Romeo E Giulietta’. Ha convinto tutti.

– Martina si è esibita in una coreografia dedicata al padre. Si è molto emozionata.

– Arianna lascia Rudy Zerbi e viene accolta da Arisa. In puntata c’è stata nuovamente una lunga discussione dove anche questa volta è entrata in studio, la vocal coach Raffella dicendo che non vuole più lavorare con lei perchè ha fatto dei passi indietro.

– Michele Canova produrrà il nuovo inedito di Deddy.

– Sangiovanni ha cantato “Ti amo” di Umberto Tozzi riscritto con le sue barre.

– Leonardo ha reinterpretato il suo inedito, ‘Via Padova’.