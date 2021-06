Amazon Prime Video strizza l’occhio agli amanti del cinema, meno a quelli delle serie tv. A luglio sono pochi i nuovi titoli in arrivo, anzi probabilmente si noteranno di più gli addii rispetto alle novità. Infatti il catalogo della piattaforma continua a perdere un po’ di titoli prodotti da 20th Century e passati sempre in streaming su Disney+. Nel corso del mese di luglio saluteranno X Files, 24 e Sons of Anarchy.

Tra le novità annunciate c’è la seconda stagione del talent Making the Cut con Heidi Klum e Tim Gunn affiancati nel ruolo di giudici della gara alla ricerca di talenti tra imprenditori e stilisti di moda, dalla modella Winnie Harlow, dal direttore creativo Moschino Jeremy Scott e da altri che cambieranno nel corso delle puntate, che saranno rilasciate al ritmo di due a settimane. La particolarità del progetto è che alla fine di ogni episodio su Amazon Fashion saranno presenti edizioni limitate dei look vincenti, mentre il vincitore tra i 10 talenti otterrà un milione di dollari da investire sulla sua attività, l’opportunità di vendere una collezione tramite l’Amazon Fashion Store e una mentorship con Amazon Fashion.

Sul fronte “scripted” dal 15 luglio arriva la seconda stagione di El Cid, serie spagnola sull’eroe Rodrigo Diaz de Vivar che riparte dalla morte del re Fernando, i cui figli Sancho, Alfonso e García regnano rispettivamente Castiglia, León e Galizia. Ruy (Jaime Lorente) è ora un cavaliere ma dovrà prendere decisioni importanti e scegliere da che parte stare.

Il 23 luglio arriva in versione doppiata la prima stagione antologica di Them, l’horror prodotto da Lena Waithe. E se questi non bastano ad agosto già sappiamo che arriverà la prima stagione di Cruel Summer, teen mystery ambientato su 3 estate negli anni ’90 e soprattutto Nove Perfetti Sconosciuti elegante miniserie di David E.Kelley con Nicole Kidman.

Il calendario delle serie tv a luglio su Amazon Prime Video

23 – Them s.1

Arriva in versione doppiata la prima stagione dell'antologia horror creata da Little Marvin e prodotta da Lena Waithe. Gli episodi, ambientati negli anni '50, raccontano le storie di una famiglia afroamericana che arriva dal North Carolina in un quartiere di soli bianchi di Los Angeles durante quel periodo chiamato The Great Migration; quando forze maligne reali e soprannaturali minacciano di distruggerli, la casa diventa un inferno

