Il mese di Agosto 2021 di Amazon Prime Video vede l’arrivo di diversi nuovi titoli soprattutto grazie agli accordi internazionali, ma anche l’addio di serie tv che hanno arricchito il catalogo nei mesi scorsi e che stanno probabilmente per approdare su altre piattaforme.

Visitors, The West Wing, Misfits, Buffy sono tra le serie tv che nelle prossime settimane lasceranno la piattaforma di streaming di Amazon che al tempo stesso vede l’arrivo in catalogo delle 4 stagioni di The O.C. e degli ultimi episodi di Vikings. Sul fronte delle produzioni inedite è molto attesa la miniserie Nine Perfect Strangers – Nove Perfetti Sconosciuti. Prodotta da Blossom Films e Made Up Stories, rilasciata da HULU negli USA, l’acquisizione della miniserie è un gran colpo per Amazon che la rilascia in modalità settimanale. Ambientata in un resort che promette di ritemprare corpo e spirito, Nine Perfect Strangers riunisce il gruppo di Big Little Lies. La miniserie è infatti basata su un romanzo di Liane Moriarty, scritta da David E.Kelley e con Nicole Kidman protagonista.

Nonostante l’afa, l’estate e le vacanze, il mese di agosto di Amazon è davvero ricco di titoli interessanti. Dal 6 agosto con episodi settimanali arriva Cruel Summer un thriller psicologico Young Adult che ha conquistato negli USA il pubblico di Freeform, prodotto da Jessica Biel. Il mistero che ruota intorno alla vita di due ragazze nell’arco di tre estati dal 1993 al 1995 terrà tutti col fiato sospeso.

Da non perdere anche i nuovi episodi dell’antologia Modern Love ispirata alla rubrica del New York Times e che racconta diversi aspetti dell’amore oggi tra vecchie fiamme, promesse impossibili, la scoperta della sessualità e un amore perduto. Il 27 agosto Annie Murphy ci farà conoscere Allison una casalinga da sitcom che ha un risveglio e inizia a vedere tutto l’assurdo della sua vita in Kevin Can F**k Himself, anche questa acquisita da AMC Studios.

Attraverso Amazon Prime Video è possibile abbonarsi ad altre piattaforme attraverso i Channels, tra cui troviamo discovery+, Infinity+ e altre con al loro interno film, show, serie tv. Nel mese di agosto su Full Action arriva la terza stagione di The Librarians (1/08) e su MGM Channel è attesa la sesta stagione di Stargate SG-1.

Il calendario delle serie tv ad Agosto su Amazon Prime Video

s.6 Si conclude anche su Amazon Prime Video la saga dei vichinghi. 6 Venerdì – Cruel Summer s.1 (episodi settimanali)

Thriller psicologico rilasciato negli USA su Freeform nel corso dell’estate, ambientato in 3 estati tra il 1993 e il 1995. In ogni episodio c’è un punto di vista diverso e racconta il legame tra una ragazza nerd che si evolve in popolare e poi più detestata d’America e una popolare che subisce un trauma devastante.

Il teen drama dei primi anni 2000 arriva con le sue quattro stagioni per essere scoperto dai giovani di oggi e rivisto dai giovani di ieri

Otto nuovi episodi ciascuno con singole storie d’amore, ispirate all’omonima rubrica del New York Times

Arriva in contemporanea con Paramount+ negli USA, la serie animata legata a Star Trek, ambientata nel 2380 e con al centro l’equipaggio di supporto che presta servizio su una delle astronavi meno importanti della Flotta Stellare, la U.S.S. Cerritos.

Tratta dal romanzo di Liane Moriarty (Big Little Lies), scritto da David E.Kelley, con Nicole Kidman, racconta la storia di nove personaggi che si ritrovano in un centro benessere guidato da Masha (Kidman).

Prodotta da AMC Studios, racconta la storia di una donna Allison (Annie Murphy) che è la classica moglie da sitcom ma ha una sorta di risveglio di coscienza e inizia a lottare contro le ingiustizie della sua vita.

4 episodi dedicati al pilota spagnolo, una docu-serie che racconta il suo ritorno in F1 con la Reanult

Le serie in scadenza