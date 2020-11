AmaSanremo: le anticipazioni della terza puntata, in onda dalle ore 22:45

Questa sera, andrà in onda il terzo appuntamento con AmaSanremo, il varietà/talent show condotto da Amadeus, con la partecipazione di Riccardo Rossi ed Ema Stokholma, in onda in seconda serata su Rai 1, a partire dalle ore 22:45, subito dopo la consueta puntata di Doc – Nelle tue mani.

La competizione musicale legata a Sanremo Giovani, che si svolge in diretta dalla Sala B della sede Rai di Via Asiago, in onda in simulcast su Rai Radio 2, è giunta, quindi, a metà del proprio percorso, con le esibizioni di altri quattro giovani talenti che si giocheranno altri due posti per la prossima edizione, come scritto poc’anzi, di Sanremo Giovani.

I talenti in gara saranno i seguenti: Gaudiano, I Desideri, Murphy e Sissi.

A giudicarli, ci sarà nuovamente la giuria composta da Luca Barbarossa, Beatrice Venezi, Morgan e Piero Pelù. Il loro voto verrà sommato a quello espresso dal pubblico da casa, tramite Televoto, e a quello espresso dalla commissione musicale.

Dopo Arisa e Rocco Hunt, l’ospite musicale di questa terza puntata sarà Malika Ayane. La cantautrice ha preso parte al Festival di Sanremo in più occasioni: nel 2009, ha gareggiato nella sezione Nuove Proposte con il brano Come foglie; nel 2010, ha partecipato alla 60esima edizione del Festival, nella sezione Artisti, presentando la canzone Ricomincio da qui; nel 2013, edizione nella quale ogni artista ha presentato due canzoni, si esibì con E se poi e Niente; nel 2015, presentò sul palco del Teatro Ariston la canzone Adesso e qui (Nostalgico presente). A Sanremo, Malika Ayane ha collezionato un secondo posto nel 2009, un terzo posto nel 2015, due Premi Della Critica Mia Martini e un Premio della Sala Stampa Radio e Tv.

Tornando alla gara, gli artisti che hanno già strappato un biglietto per la finale di Sanremo Giovani sono M.E.R.L.O.T, Wrongonyou, Greta Zuccoli e Le Larve.

Per quanto riguarda l’Auditel, le prime due puntate di AmaSanremo hanno rispettivamente ottenuto 2.047.000 spettatori (share 11.6%) e 1.938.000 spettatori (share 10.26%). Questa sera, vedremo se al programma sono stati portati ulteriori accorgimenti, com’è avvenuto la settimana scorsa.