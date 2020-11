Ebbene sì, è già l’ora del quarto appuntamento per AmaSanremo, lo show musicale condotto da Amadeus e legato alla partecipazione dei prossimi artisti della categoria Giovani al 71° Festival della Canzone Italiana che si terrà la prossima primavera 2021. In onda questa sera su Rai 1 a partire dalle ore 22:45 in diretta dalla Sala B della sede Rai di Via Asiago e con ospite d’eccezione per la puntata il cantante e cantautore Marco Masini (anche uno dei pochissimi riusciti a vincere il Festival in entrambe le categorie, quella dei Giovani nel 1990 con il brano in gara Disperato, e quella dei Big nel 2004 con L’Uomo Volante) AmaSanremo, in diretta anche su Rai Radio2 ed arricchito dai preziosi collegamenti con la speaker Ema Stokholma, assegnerà stasera due dei quattro posti rimasti sui dieci disponibili per la finale di Sanremo Giovani.

A contendersi due posti stavolta saranno due artisti tra Avincola, Chico, Hu e Nova. Come accaduto nelle precedenti puntate, anche questa sera i giovani protagonisti cercheranno così di raggiungere chi ce l’ha già fatta, ossia gli artisti M.e.r.l.o.t, Wrongonyou, Greta Zuccoli, Le Larve, Gaudiano e I Desideri, già arrivati alla finalissima del 17 dicembre grazie alla loro vittoria nelle precedenti puntate dello show.

Dopo Arisa, Rocco Hunt e Malika Ayane, l’ospite musicale di questa quarta puntata sarà dunque Marco Masini. Il cantante, che soltanto pochi mesi fa festeggiava i suoi primi 30 anni di carriera, è già stato al Festival di Sanremo più volte, in gara come concorrente. Oltre al suo primo Festival che, come ricordato poco fa, l’ha visto trionfare nel 1990 con Disperato all’interno della sezione Nuove Proposte, di Marco Masini ricordiamo otto ulteriori partecipazioni, l’ultima avvenuta proprio nel 2020 dove il cantautore toscano ha calcato il Palco dell’Ariston interpretando Il Confronto. La seconda vittoria al Festival di Sanremo per Masini arriverà 14 anni dopo la precedente, e più precisamente nel 2004 nella sezione Campioni con L’uomo volante.

Come sempre, sarà Amadeus, Conduttore e Direttore Artistico del Festival, con Riccardo Rossi a fare gli onori di casa, anche grazie alla giuria che già abbiamo conosciuto le settimane scorse, formata da Luca Barbarossa, Beatrice Venezi, Morgan e Piero Pelù.