Amadeus compie 63 anni: 5 curiosità che (forse) non sai

Amadeus spegne le sue 63 candeline, festeggiando così una carriera fatta di successi e una vita all’insegna dell’intrattenimento. Originario di Ravenna e nato il 4 settembre 1962, il suo vero nome è Amedeo Umberto Rita Sebastiani. All’età di 7 anni si è trasferito con la sua famiglia a Verona, città in cui ha iniziato a muovere i primi passi come Dj. Erano gli anni ’80 e lui aveva già capito quale piega avesse preso la sua vita. All’epoca ha lavorato in primis nelle discoteche e poi nelle radio locali come Radio Verona e Radio Blu. Il suo nome d’arte lo deve infatti al talent scout Claudio Cecchetto, che glielo ha suggerito prendendo spunto dal brano Rock me Amadeus di Falco.

Tutte le curiosità che non conosci su Amadeus

La prima fra tutti riguarda il momento in cui ha esordito a Radio Deejay, nel 1986. Cecchetto era all’epoca alla ricerca di nuove voci su Milano, e Amadeus gli raccontò che frequentava spesso il capoluogo lombardo grazie al suo lavoro di doppiatore di telenovelas, ospitato da un suo amico. Una bugia grandissima che gli fece però ottenere il lavoro. “Il giovedì successivo Cecchetto mi chiamò per dirmi che avrei cominciato il lunedì, turno dalle 7 alle 9” – ha raccontato Amadeus durante un’intervista rilasciata per Tv Sorrisi e Canzoni – “Trovai una pensione col bagno in comune, tristissima. Rimasi lì per qualche tempo poi cominciai a fare avanti e indietro da Verona. La mattina alle 4 mi svegliavo per prendere un treno locale fino a Brescia e poi un espresso fino a Milano, alle 7 ero in radio. Dopo un paio di mesi ero distrutto. Andai da Cecchetto e gli confessai tutto, convinto che mi avrebbe licenziato, invece mi aiutò a trovare un monolocale“. Da allora è iniziata la sua carriera.

Nel corso degli anni, Amadeus ha tra l’altro collezionato cinque Festival di Sanremo. Nel 2019 gli è stata affidata la direzione artistica e la conduzione della kermesse canora più attesa dell’anno e, grazie al grande successo ottenuto, è stato confermato fino all’edizione del 202, andando ed eguagliare Pippo Baudo e Mike Bongiorno, anche loro conduttori di cinque Festival. Un altro dettaglio su di lui è la sua passione sfrenata per l’Inter, tanto che ha chiamato suo figlio José in omaggio a José Mourinho, ex allenatore dell’Inter. A catturare l’attenzione è inoltre spesso il suo outfit, che è quasi sempre di colore bianco e blu. Il conduttore ha infatti più volte confessato di essere daltonico e per questo di optare sempre per delle tonalità decise. “Con i colori pastello è un disastro” – ha detto lui in un’intervista rilasciata per Famiglia Cristiana – “E, in più occasioni, mi è capitato di andare in giro con un calzino blu e uno nero. Nel mio mestiere, essere daltonico non è un grosso problema, ma pensate se avessi fatto lo stilista”.

Nel 1998 ha inoltre partecipato alle riprese del film Laura non c’è, ispirato all’omonima canzone di Nek. In quella occasione il conduttore ha interpretato un medico e, nel 2003, ha anche fatto un cameo – nei panni di sé stesso – nel film Il pranzo della domenica.