Con un post pubblicato su Instagram ieri, il marito di Harley Zuriatti -ex pacchista di Affari Tuoi- ha annunciato la sua scomparsa: “Harley ora non soffre più, è libera da qualsiasi malattia. Grazie a tutti. Vi avviserò appena avrò aggiornamenti per l’ultimo saluto che merita.”

Harley, 29 anni, originaria del Friuli Venezia Giulia, aveva condiviso pubblicamente la sua battaglia contro la malattia, raccontando di aver scoperto il programma televisivo Affari Tuoi proprio durante le sedute di chemioterapia, a cui si stava sottoponendo prima di diventare una delle protagoniste della trasmissione.

Purtroppo Harley non ce l’ha fatta, e la notizia della sua scomparsa ha profondamente colpito il pubblico affezionato del game show di Rai. Anche Amadeus, storico ex conduttore del programma, ha voluto dedicarle un pensiero attraverso i suoi canali social, condividendo un ricordo e porgendole un ultimo, affettuoso saluto.

Il ricordo di Amadeus

Harley aveva preso parte ad Affari Tuoi nel 2024, quando alla conduzione c’era ancora Amadeus. Proprio il conduttore, sul suo profilo Instagram, ha voluto omaggiarla condividendo due foto che li ritraggono insieme in un abbraccio, a testimonianza del legame e dell’emozione vissuti in quel momento.