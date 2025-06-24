Alvaro Vitali l’ultima lettera alla ex moglie dopo il tradimento: cosa è successo tra i due

È morto Alvaro Vitali: pochi giorni fa aveva scritto una toccante lettera alla sua ex moglie per tentare un riavvicinamento.

Se n’è andato in silenzio, proprio mentre, forse, stava cercando di riallacciare il filo con una parte importante della sua vita. Alvaro Vitali, attore simbolo della commedia italiana degli anni Settanta e Ottanta, è morto il 24 giugno 2025 a 75 anni, lasciando un vuoto non solo nel cinema, ma anche nella memoria affettiva di milioni di italiani cresciuti con i suoi film.

I suoi sorrisi un po’ sgangherati e quel personaggio diventato leggendario: Pierino. Ma dietro il volto dell’eterno ragazzino c’era un uomo che, fino alla fine, ha cercato di fare i conti con il proprio cuore. La separazione da Stefania Corona lo ha forse segnato per sempre.

Alvaro Vitali scrive alla sua ex poco prima di morire

Infatti, solo pochi giorni fa, Vitali aveva scritto una lettera indirizzata alla sua ex moglie, Stefania Corona, chiedendole di tornare insieme. Un gesto pubblico, e al tempo stesso profondamente intimo, che ha fatto il giro del web e delle trasmissioni televisive. Nella lettera, Alvaro aveva messo nero su bianco tutto il suo desiderio di ricominciare, nonostante tutto. Anche nonostante il tradimento, da lui stesso definito “errore di percorso”, che Stefania avrebbe avuto con Antonio, l’autista che per anni li aveva accompagnati nelle loro trasferte di spettacolo, che faceva loro la spesa e che, col tempo, era diventato una presenza costante nella loro quotidianità.

“Mi hai lasciato perché ti saresti invaghita di lui, dell’autista che ci portava in giro fra una tappa e l’altra dei nostri spettacoli, dell’uomo che ci teneva in ordine la casa e che ti faceva sentire importante”, scriveva Alvaro, con una lucidità e una dolcezza che raramente si leggono in contesti simili. “Proviamo a tornare insieme. Io ti devo molto e sono pronto a passare sopra al tuo ‘errore di percorso’”, aggiungeva. E poi quelle parole che avevano colpito tutti: “Tu sei la mia roccia, quella a cui mi sono sempre aggrappato.”

Parole toccanti, che hanno fatto emergere un lato dell’uomo che spesso veniva nascosto dietro la maschera comica del personaggio. Però, la risposta non è stata quella sperata. Stefania Corona, intervistata qualche settimana fa da Caterina Balivo a La volta buona, aveva voluto raccontare la sua versione, smontando parte della narrazione diffusa. “Non è vero che ci siamo lasciati perché mi sono innamorata di un altro. Io e Alvaro eravamo in crisi da tempo e abbiamo affrontato questa situazione con rispetto, evitando di renderla subito pubblica.” Nessun colpo di scena, nessun ritorno. Solo un “no grazie”, netto e definitivo, a quello che Vitali aveva vissuto come un ultimo gesto d’amore.

E adesso, questa storia personale si chiude con la scomparsa di un uomo che ha fatto ridere tutti, ma che negli ultimi tempi aveva anche saputo mostrare fragilità, nostalgia, desiderio di rimettere insieme i pezzi. Alvaro Vitali non sarà ricordato solo per le risate e le battute, ma anche per quella sua umanità genuina, per la sua voglia di tenere insieme il pubblico e la vita, lo spettacolo e il sentimento. Un addio amaro, che lascia dietro di sé l’eco di un’epoca e il peso delle parole non ascoltate.