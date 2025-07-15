Alessio Temptation Island: età, cognome, profilo Instagram, lavoro e studi, dove vive

Chi è il fidanzato pugliese che sta facendo parlare di sé a Temptation Island: tutto sull’avvocato che ha spezzato il cuore a Sonia

Temptation Island, nel giro di solo due puntate ha già decretato chi sono i volti che faranno parlare molto di loro. Tra quelli che hanno attirato subito l’attenzione c’è senza dubbio Alessio, compagno di Sonia. A colpire non è solo la dinamica di coppia portata alla ribalta nel villaggio dei fidanzati, ma anche la storia personale di lui: una vita costruita con determinazione, tra studi di giurisprudenza e una carriera avviata nel mondo legale.

Nonostante un’apparenza pacata e riflessiva, Alessio ha mostrato fin dai primi giorni nel reality condotto da Filippo Bisciglia un lato tormentato, quasi in lotta con i propri sentimenti. Le sue dichiarazioni hanno lasciato il segno tra i telespettatori: parole che raccontano di gratitudine, ma anche di profonda confusione. La sua partecipazione ha sollevato interrogativi sui suoi reali sentimenti per Sonia, più grande di lui di 9 anni.

Chi è davvero Alessio al di fuori delle dinamiche televisive? Qual è il suo passato, cosa fa nella vita, dove vive?

Alessio Loparco è un avvocato pugliese

Il suo nome completo è Alessio Loparco e ha 39 anni. Non si conosce la data di nascita precisa, ma l’età indica che sia nato tra il 1985 e il 1986. È originario della provincia di Foggia, in Puglia, dove ancora oggi vive e lavora. La sua carriera è tutt’altro che improvvisata: ha studiato giurisprudenza e ha superato l’esame per diventare avvocato. Un percorso, come la stessa Sonia ha raccontato, portato avanti grazie al suo sostegno. Oggi esercita la professione all’interno di uno studio condiviso proprio con la sua compagna.

Tuttavia, questo equilibrio di coppia, che vive e lavora insieme, si è rivelato solo di facciata. Alessio si è mostrato come un uomo in profonda crisi, che ha scelto Temptation Island per confrontarsi con dubbi sempre più pressanti. Le sue parole nel villaggio rivelano un senso di riconoscenza verso Sonia, che è stata al suo fianco nei momenti più delicati, ma anche un vuoto emotivo difficile da ignorare: “Non so se la amo ancora, ma soprattutto se l’ho mai amata”, ha confessato. Parole che hanno scosso la sua partner, portandola a chiedere subito un confronto anticipato.

Alessio ha un profilo social poco attivo, che conta solo quattro post, per lo più scatti di vacanze e momenti di relax. Tra i circa 400 follower figura anche Sonia, che però non viene seguita da lui, dettaglio che ha incuriosito molti fan della trasmissione e che la dice lunga sulla loro situazione attuale. Nonostante la sua discrezione digitale, emergono alcuni aspetti della sua personalità: la passione per il calcio, ad esempio. Alessio gioca nella squadra degli avvocati di Foggia, che si è distinta in un recente torneo forense vincendo contro i colleghi di Bologna. Un dettaglio che mostra un lato più sportivo e competitivo del professionista pugliese.

La sua avventura a Temptation Island, al di là del risultato finale, ha già acceso i riflettori su un personaggio complesso, che sta cercando di fare chiarezza nei suoi sentimenti, con coraggio e trasparenza.