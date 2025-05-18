Alessia Pecchia: età, genitori, storia con Luk3, laurea, dove vive. Tutto sulla ballerina di Amici

Alessia Pecchia è una delle ballerine più amate dell’edizione 2024/2025 di Amici. Il talent di Maria De Filippi le ha infatti dato l’opportunità di farsi conoscere per le sue abilità artistiche e, ad un passo dalla finale, sarà proprio lei a concorrere per la fatidica coppa. Nata nel 2001 e originaria di Fondi, la danzatrice vive a Roma e si è approcciata alla danza sin da quando ha iniziato a muovere i suoi primi passi. Nel corso degli anni ha inoltre affrontato la separazione dei suoi genitori, ma vive ora in una sorta di famiglia allargata: la sua mamma ha infatti un compagno che si chiama Oreste. In più, studia all’Università presso la facoltà di ingegneria.

La carriera e l’esordio ad Amici

Prima di approdare nel talent, la ballerina non era affatto sconosciuta nel mondo della danza, dato che ha partecipato più volte a vari premi a livello internazionale come quello di campionessa del mondo WDSF nella categoria Solo Femminile Adulti. In seguito è stata anche campionessa italiana della Federazione Nazionale Danza Sporti e, nel mese di marzo 2023, ha ballato per Fiorello durante il programma Viva Rai 2. La prima volta in cui si è esibita dinnanzi ai professori di Amici è stato il 29 settembre 2024, quando la maestra Alessandra Celentano l’ha scelta e le ha dato un banco. “Trovo che questa ragazza abbia un bellissimo movimento, la cosa più bella che ha è che si vede la gioia quando balla” – disse l’insegnante – “Mi piace perché le viene in maniera naturale, d’istinto. È una cosa importante. Mi piace come balla, mi piace il movimento. C’è una cosa che non posso negare, hai una forma fisica un po’ da sistemare”.

Lei è stata la prima allieva ad entrare ufficialmente nella scuola di Canale 5 e, puntata dopo puntata, si è fatta amare proprio per il suo talento. Alessia è così approdata al Serale e, nel 2025, è stata invitata a sorpresa da Maria De Filippi in una puntata di Uomini e Donne, durante la quale ha ballato insieme a Gianni Sperti. Nel corso dei mesi è riuscita così a conquistarsi l’affetto degli insegnanti ed è approdata in finale.

La vita privata e la storia con Luk3

Quando è arrivata nel talent Amici, lei stessa ha svelato di essere molto introversa, di non avere amiche e di sentirsi sola. La sua migliore amica è infatti la sua mamma, con cui ha davvero un rapporto speciale. “Mamma, per la mia passione, ha fatto mille sacrifici“, ha dichiarato lei. Tuttavia, in casetta, si è avvicinata molto al cantante Luk3 e con lui ha iniziato una bella storia d’amore, che sta procedendo anche se i due vivono a distanza nell’attesa che termini il programma Amici in cui Alessia è arrivata in finale. Il giovane artista è invece uscito dallo studio – durante il serale – in una delle precedenti puntate.