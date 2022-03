Alessandro Tersigni de Il Paradiso delle Signore papà di Zoe: “Cresce rapidamente”

Alessandro Tersigni, protagonista de ‘Il Paradiso delle signore’ e la moglie Maria Stefania Di Renzo, dopo l’arrivo del primogenito Filippo, sono diventati genitori per la seconda volta della piccola Zoe. La cicogna è entrata in casa della coppia già a febbraio ma l’attore ha ufficializzato l’arrivo della secondogenita solo qualche giorno fa.

L’ex gieffino, in una lunga intervista al settimanale ‘Di Più’, ha annunciato che la moglie ha dovuto affrontare un parto cesareo d’urgenza per delle complicazioni. Tersigni non ha potuto assistere la dolce consorte in sala parto perché, nel frattempo, è risultato positivo al Covid-19 assieme al figlioletto. Dopo un periodo di osservazione, la neonata è tornata a casa godendosi le coccole di mamma e papà:

Stiamo tutti bene, Zoe ha recuperato peso, è in perfetta salute e cresce rapidamente. E io sono felice di potermi dedicare completamente alla famiglia, visto che le riprese della nuova stagione del Paradiso non inizieranno prima di maggio.

La famiglia Tersigni – Di Rienzo ha sempre tutelato la propria privacy facendo trapelare sempre poco sulla propria famiglia tenuta gelosamente lontana dai clamori mediatici e dal popolo del web. L’ex ballerina di ‘Amici’, per esempio, piuttosto schiva ai riflettori, non è presente nemmeno sui social. La voglia di normalità è il successo più grande di un’unione destinata a durare per sempre?!