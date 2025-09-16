Alessandro Borghese, la cameriera lo bacia all’improvviso. Lo stupore a 4 Ristoranti e la reazione dello chef

Ne abbiamo viste tante in questi 10 anni di 4 Ristoranti. Ma ciò che è successo ad Alessandro Borghese ha sorpreso i telespettatori

Da dieci anni ormai, 4 Ristoranti ha conquistato il cuore di milioni di telespettatori grazie alla sua formula unica, che non si limita a parlare di ricette, ma esplora i retroscena dei ristoranti, raccontando le difficoltà, le emozioni e le dinamiche che animano il settore. In questi anni, ne abbiamo viste tante sullo schermo. Ma mai un gesto del genere, che ha lasciato basito lo stesso Alessandro Borghese e che sta riandando virale sui social. Ecco cosa è successo proprio nell’ambito dell’ultima stagione, conclusasi pochi mesi fa.

4 Ristoranti festeggia i dieci anni in onda. Anni in cui Borghese ci ha portato in giro per l’Italia, facendoci godere non solo delle pietanze culinarie, ma anche delle bellezze del nostro Paese. Tanti gli episodi da narrare. Ma, probabilmente, mai nessuno come quello di cui vi parliamo oggi.

Il bacio al ristorante

In una delle puntate della stagione è stato un episodio imprevisto a rubare la scena, spostando l’attenzione dalle solite dinamiche della competizione a un gesto che ha lasciato tutti senza parole. Durante una delle cene in un ristorante, Borghese si è trovato protagonista di un momento decisamente inaspettato. “Ale vuoi vederlo? Però mi dispiace non è per te. Ci sei rimasto male? No, perché guadavi i piatti e non te li ho portati, arrivano subito per te”. Una cameriera, dopo aver interagito con lo chef, si è avvicinata a lui e, con una certa confidenza, gli ha stampato un bacio sulla guancia. Un gesto che ha sorpreso non solo il conduttore, ma anche i concorrenti e il pubblico in studio.

Il gesto, che a molti è sembrato un po’ troppo familiare, ha fatto scattare una serie di reazioni, in primis quella di Borghese che, visibilmente stupito, ha commentato: ““Non ho capito. Tutta questa confidenza in sala, il bacetto.. lo fanno con tutti? Bah. La sua espressione di perplessità ha rispecchiato quella di uno degli sfidanti, che ha affermato: “Non si fa, oltretutto questa signorina non ci è stata introdotta al tavolo, non abbiamo capito chi fosse, che ruolo svolgesse”.

Tuttavia, la reazione del proprietario del ristorante è stata completamente diversa. Con un sorriso, ha difeso la sua cameriera, giustificando il gesto come una manifestazione di spontaneità. “Dani è una persona genuina, e poi, diciamocelo, Borghese è anche un bell’uomo, no? Non c’è nulla di male”, ha dichiarato, cercando di minimizzare l’accaduto. E voi, cosa ne pensate?