Alessandro Borghese incredulo a 4 Ristoranti: il gesto inaspettato diventa virale

La nuova stagione di 4 Ristoranti è già un successo, il noto format in onda su Tv8 e condotto da Alessandro Borghese ha un vasto seguito di pubblico, che si appassiona alle vicissitudini dei 4 ristoratori di turno. La gara è sempre accesa e vivace e non mancano i colpi bassi, spesso i concorrenti giocano attuando una strategia di scredito reciproca, di conseguenza non sempre sono sinceri quando giudicano i propri competitor. Tuttavia alla fine è il giudizio di Borghese quello determinante alla vittoria e che sposta l’ago della bilancia.

Chef affermato, titolare di vari ristoranti, Borghese è ormai un volto tv accreditato. Ha condotto diversi format ed leader di 4 Ristoranti. Programma dove ha ormai testato tantissimi locali, pizzerie e osterie, ma anche location a 5 stelle. Oltre al cibo, al rispetto della tradizione culinaria, e all’ispezione della cucina, il conduttore tiene conto di diversi aspetti, spesso legati al servizio. Elemento determinante per Borghese, che non può essere scisso dagli altri aspetti utili alla vittoria.

In una recente puntata il noto chef è stato protagonista di un episodio davvero imbarazzante, che lo ha lasciato senza parole. Mentre era a tavola, nel ristorante di uno dei concorrenti, uno dei camerieri ha fatto un gesto inaspettato, che ha sorpreso Borghese, ma anche gli altri concorrenti. Inutile dire che l’episodio è stato condiviso in rete, subito dopo la messa in onda della puntata ed è diventato virale. Diverse le condivisioni e i commenti sotto al video: ma cosa è accaduto?

Alessandro Borghese, divergenza d’opinioni sul tappo del vino

Il gesto che sta facendo discutere fa riferimento al momento in cui il personale di servizio del ristorante ha aperto il vino, e prima di porgerlo ai commensali ha annusato il tappo. Un gesto apparentemente comune, se non fosse che il tappo non era di sughero, ma bensì di plastica. Borghese ha chiesto di vedere il tappo, ha provato ad annusarlo e poi ha fatto notare al giovane sommelier che non aveva nessun odore.

“Hai annusato? Ma è di gomma!”, ha esclamato Borghese. L’addetto ha cercato di mantenere la calma e ha motivato il suo gesto affermando che è stato automatico, una sorta di routine, ma sapeva benissimo che non andava fatto. Certo la giustificazione è stata poco esauriente e Borghese non ha nascosto il suo stupore. Anche gli altri commensali sono rimasti senza parole.

Quattro Ristoranti, l’errore tecnico e di galateo non perdona

“Sentore di tappo”, è il titolo che il profilo social di Tv8 ha dato all’episodio, che è stato definito un errore tecnico e di galateo imperdonabile. Tuttavia Alessandro Borghese ha elargito un’informazione che non tutti conoscevano riguardo al vino: “Il tappo si annusa solo se è di sughero, serve a capire se il vino è andato a male o ha preso sapori strani. Se è di gomma, non ha senso.”

Il post ha ricevuto tantissime visualizzazioni e commenti critici, alcuni divertenti e ironici. Tuttavia c’è anche chi ha difeso il giovane cameriere che evidentemente era molto emozionato a causa delle telecamere. Del resto è una situazione insolita per il personale dei vari locali e a volte può creare qualche imbarazzo.