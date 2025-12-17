Alessandro Borghese: età, studi, i genitori famosi, i ristoranti, dove vive oggi

Alessandro Borghese ha cambiato il modo di parlare di cucina in tv. Con il suo inconfondibile stile “rock’n’roll”, la risata contagiosa e quegli occhiali che sono diventati un marchio di fabbrica, Borghese è riuscito a rendere la cucina allegra e divertente trasformando una semplice cena in un momento di piacere non solo culinario ma anche di pura convivialità.

La sua frase “voto che può confermare o ribaltare il risultato” è diventato ormai un tormentone nazionale facendosi conoscere come chef ma anche come personaggio televisivo, oggi tra i più amati dal pubblico.

Alessandro Borghese: dalle navi da crociera alle stelle della TV

Nato a San Francisco nel 1976, Alessandro Borghese , pur essendo figlio dell’iconica attrice Barbara Bouchet e dell’imprenditore Luigi Borghese, ha saputo costruire una strada tutta sua, lontana dai riflettori del cinema trovando nella cucina il suo mondo. La sua carriera inizia con una lunga gavetta che parte tra i fornelli delle navi da crociera dove ha lavorato per anni. Lo chef, inoltre, ha lavorato anche nelle cucine di Londra, Parigi, New York e San Francisco per poi rientrare in Italia dove ha aperto non solo i suoi ristoranti ma ha cominciato a lavorare anche nel mondo della televisione.

Oltre ad aver avviato i locali “Alessandro Borghese – Il lusso della semplicità” che si trovano a Milano e Venezia, Borghese lavora spesso in tv. La sua carriera televisiva è iniziata con programmi come Cuochi d’Italia e Kitchen Sound ma è con “Alessandro Borghese – 4 Ristoranti” che è esplosa.

Con 4 Ristoranti, Alessandro Borghese ha girato l’Italia e non solo contribuendo a far conoscere sia la cucina italiana, ma anche i migliori ristoranti sparsi nelle varie regioni. Con semplicità e genuinità, Borghese entra nelle cucine dei ristoranti protagonisti dando il via all’ispezione ma anche alla gara tra ristoratori con il suo voto che è sempre decisivo per assegnare la vittoria.

“Il segreto? Sono i ristoratori”, dice lo chef a La voce. “Gente vera, che ama il proprio mestiere e ha voglia di mettersi in gioco. Ma è anche l’Italia, con i suoi luoghi bellissimi, a rendere tutto magico”.

Vita privata: famiglia e radici

Nonostante il ritmo frenetico tra set e cucine, lo chef non ha mai trascurato la sfera privata. Dal 2009 vive una splendida storia d’amore con Wilma Oliverio, ex modella e manager che oggi collabora attivamente alla gestione delle sue attività imprenditoriali. Insieme hanno due figlie, Arizona e Alexandra.

Proprio la famiglia è il porto sicuro dello chef a cui dedica tutto il suo tempo quando non lavora. Borghese, insieme alla moglie Wilma, ha scelto di vivere a Milano dove stanno crescendo le figlie.