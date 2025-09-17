Alessandro Borghese, chi è il figlio 20enne

Lo chef più amato della tv ha parlato del figlio ventenne nato da una relazione passata: chi è il ragazzo che non ha mai incontrato di persona

Il pubblico lo conosce come uno degli chef più amati della televisione italiana. Alessandro Borghese, volto di Quattro Ristoranti e Celebrity Chef, ha costruito una carriera brillante grazie alla passione per la cucina, all’ ironia e al carisma che lo contraddistingue. Tuttavia dietro i riflettori si nasconde anche una vita privata protetta e tenuta lontana dai riflettori.

Nonostante il successo e la popolarità, Borghese non ha voluto mai essere al centro del gossip: la sua famiglia è sempre stata raccontata con sincerità ma senza mai scendere troppo nei dettagli, accompagnata dalle poche apparizioni pubbliche insieme alla moglie e alle figlie. In una recente intervista però, lo chef ha deciso di parlare di un aspetto meno conosciuto della sua vita: l’esistenza di un figlio ventenne, nato da una relazione precedente al matrimonio. Una rivelazione che, sebbene non sia del tutto nuova, continua a incuriosire e ad alimentare domande.

La notizia non è infatti una “bomba” dell’ultima ora. Già qualche anno fa Borghese aveva ammesso di essere padre di un ragazzo cresciuto lontano da lui. Oggi però, mentre la sua carriera continua a collezionare successi, la curiosità sul giovane è tornata ad accendersi. Chi è questo figlio rimasto nell’ombra e qual è il rapporto con il celebre papà?

Un figlio lontano dai riflettori

Alessandro Borghese è padre di tre figli: un ragazzo, oggi ventenne, venuto al mondo molto prima che Borghese incontrasse l’attuale moglie, e le due più giovani avute con quest’ultima. Lo chef ha spiegato di aver riconosciuto il suo primogenito, assumendosi pienamente le proprie responsabilità, ma di non aver mai avuto modo di instaurare un vero legame diretto.

“Ho saputo di essere padre molto tempo dopo la sua nascita. L’ho riconosciuto e sono tuttora un puntuale sostenitore. Non ho avuto il modo di conoscerlo. L’ho visto solo su Internet. Se nessuno di noi due ha fatto la prima mossa? Ci sono dinamiche un po’ particolari in cui non posso entrare.”

Ha raccontato, sottolineando come la distanza e alcune dinamiche familiari non abbiano favorito un incontro in presenza. Un dettaglio che alimenta la curiosità del pubblico, ma che Borghese preferisce lasciare in una zona di riservatezza, senza scendere nei particolari né rivelare l’identità del ragazzo.

Oltre a questo capitolo più delicato, Alessandro Borghese è anche un padre affettuoso e presente per le due figlie nate dal matrimonio con Wilma Oliviero. Arizona, venuta al mondo nel 2012, e Alexandra, nata nel 2016, sono il cuore della sua vita familiare. Lo chef non ha mai nascosto la propria gelosia protettiva nei loro confronti, anche se scherzosamente ammette di doversi trattenere per lasciarle crescere libere.

La sua quotidianità con loro è lontana dai riflettori, ma chi lo segue sui social sa che, tra un set televisivo e un impegno lavorativo, Borghese non rinuncia a momenti di vita semplice con la sua famiglia. Il legame con la moglie Wilma è una delle storie più romantiche della TV. I due si sono conosciuti quasi per caso, durante un’intervista, e dopo pochi mesi hanno deciso di sposarsi. Un matrimonio che dura da oltre 15 anni e che ha dato stabilità a uno degli chef più richiesti della tv.