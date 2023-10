Alessandro Borghese Celebrity Chef torna oggi, lunedì 2 ottobre, in prima tv su TV8, con gli episodi inediti, come sempre realizzati nei ristoranti AB – Il lusso della semplicità di Venezia e Milano. L’appuntamento è per le ore 19:10, da lunedì a venerdì.

Il padrone di casa, Alessandro Borghese sarà nuovamente affiancato da Angela Frenda, food editor de Il Corriere della Sera, e da Riccardo Monco, chef tristellato di Enoteca Pinchiorri di Firenze, che TvBlog ha intervistato in occasione della messa in onda dei nuovi episodi.

Sei alla tua seconda stagione di Celebrity Chef. Rispetto alla prima edizione, com’è andata questa tua seconda esperienza?

Molto meglio, devo dire, perché poi c’è stata questa piccola esperienza che si è tramutata in tranquillità. Quando si inizia qualcosa di nuovo, man mano che le puntate sono andate avanti, ho acquisito una certa sicurezza nello stare ad un tavolo e giudicare. Non sempre si ha questa possibilità e devo dire che è andata molto bene.

Che rapporto si è instaurato con Alessandro Borghese e Angela Frenda?

Un bellissimo rapporto. Ci siamo trovati bene dalla prima puntata. Con Ale, che non conoscevo, c’è stata subito un grande sintonia, capacità sua di saper mettere le persone a proprio agio in casa sua, si è instaurato un bellissimo rapporto. Anche con Angela, che ha saputo legarci bene nel dare un giudizio unico.

Il format non subirà modifiche: anche in questa nuova tranche di puntate, due vip si sfidano ai fornelli, nell’inedito ruolo di chef, e per conquistare il titolo di puntata, dovranno preparare il loro miglior menù degustazione, composto da tre portate. Il vincitore sarà decretato dal voto dei due giudici e da quello dei commensali.

Qual è il segreto del successo di Alessandro Borghese Celebrity Chef, secondo te?

È un trasmissione fresca, vera e originale, dove si vede che le celebrity che vengono a cucinare cucinano veramente, con aiuti professionali, perché fanno da mangiare per un intero ristorante e non è una cosa semplice per chi non l’ha mai fatto. Nei piatti che fanno, però, si vede la verità e la verità piace sempre.

Avere a che fare con dei vip è una cosa che ti ha intimorito o sei concentrato esclusivamente sui piatti che assaggi?

50 e 50. Dipende da chi passa a trovarci. I veri professionisti sono riusciti a mettermi a mio agio nel dare un giudizio a loro che si stavano cimentando in questa prova, di essere più determinanti in un giudizio positivo o negativo che sia.

Nei vip, hai visto una reale passione per la cucina o, in alcuni casi, hai notato più il desiderio di alcuni vip di seguire una moda?

La voglia di vincere, ce l’avevano tutti, quindi c’è una sana competizione. E poi c’è chi abituato a cucinare in casa o si diletta o c’è chi tentava questa prova per la prima volta: la differenza si è vista, perché quando non cucini e non l’hai mai fatto, poi il piatto parla da sé.

In questa prima settimana di Alessandro Borghese Celebrity Chef vedremo all’opera le seguenti coppie di vip: Vera Gemma e Asia Argento, Enzo Iacchetti e Laura Freddi, Susy Laude e Dino Abbrescia, Alvise Rigo e Barù, Paolo Ruffini ed Elena Di Cioccio.

La cucina in tv non passa mai di moda. Come mai, secondo te, il pubblico dimostra sempre interesse nei confronti di programmi culinari?

Perché cuciniamo sempre meno in casa… La cucina è diventata un mezzo di comunicazione dove il notaio o l’idraulico o una persona che ha una passione si mette una giacca da cuoco per invitare degli amici ma non lo facciamo più con continuità, quindi è diventato qualcosa di speciale.

Una domanda che ti ho fatto l’anno scorso e te la rifaccio ora. In questi mesi, ti è venuta in mente qualche idea per un programma tutto tuo?