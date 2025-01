Nella nuova fascia oraria dell’access prime time, torna anche quest’anno Alessandro Borghese Celebrity Chef, il cooking talent show riservato a vip che si sfidano tra loro, in onda su TV8, giunto alla quarta stagione.

Alessandro Borghese Celebrity Chef è un programma prodotto da Banijay Italia.

Di seguito, trovate tutti i dettagli della nuova stagione.

Alessandro Borghese Celebrity Chef, quando va in onda

La quarta stagione del cooking show di TV8 andrà in onda a partire da lunedì 13 gennaio 2025, alle ore 20:30. Il programma andrà in onda da lunedì a venerdì.

Alessandro Borghese Celebrity Chef, programma, format

Anche i nuovi episodi sono stati girati presso i ristoranti AB – Il lusso della semplicità di Alessandro Borghese a Milano e a Venezia.

Il format è invariato: in ogni puntata, due vip si sfidano ai fornelli del ristorante di Alessandro Borghese, presentando il loro miglior menù degustazione; ogni celebrity appartiene alla brigata bianca o a quella nera; ciascun giudice, invece, ha a disposizione 6 stelle, 3 nere e 3 bianche, per premiare ogni celebrity su una scala da 0 a 3; i commensali in sala, invece, votano a maggioranza e assegnano una stella alla celebrity che ha cucinato meglio; chi riceve più stelle al termine della cena conquista il titolo di Celebrity Chef della serata.

Alessandro Borghese Celebrity Chef, giudici, cast

Nelle prime dieci puntate, registrate a Venezia, Alessandro Borghese sarà affiancato dalla confermata Marisa Laurito e dallo chef Moreno Cedroni, che vanta due stelle Michelin ed è alla guida di tre ristoranti.

Nelle successive puntate, registrate a Milano, invece, al tavolo dei giudici troveremo, per la prima volta, Maddalena Fossati, direttrice de La Cucina Italiana, e Andrea Aprea, chef dell’omonimo ristorante insignito di due stelle Michelin.

Alessandro Borghese Celebrity Chef, concorrenti

Anche i protagonisti di questa quarta stagione saranno vip appartenenti al mondo della televisione, dello sport e dello spettacolo.

I concorrenti delle puntate che andranno in onda la prima settimana saranno Nancy Brilli contro Pierluigi Iorio, Nina Palmieri contro Andrea Agresti, Licia Colò contro Liala Antonino, Antonio Orefice contro Artem e Alan Friedman contro Antonio Caprarica.

Alessandro Borghese Celebrity Chef, streaming

Oltre che durante la messa in onda televisiva, è possibile vedere Alessandro Borghese Celebrity Chef in streaming sul sito ufficiale di TV8 oppure su NOW e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.