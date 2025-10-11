Alessandra Tripoli, esordi, successi, marito, dramma, tutto sulla ballerina di Ballando con le Stelle

Alessandra Tripoli, volto celebre di Ballando con le Stelle, ha basato la sua vita sul talento, la dedizione e la passione. Da Misilmeri, in provincia di Palermo, dov’è nata è arrivata in veste da protagonista in uno degli show più amati della televisione italiana: la ballerina ha costruito il suo percorso tra sacrifici, allenamenti estenuanti e conquiste professionali di livello internazionale. La sua storia, però, non è fatta solo di luci del palcoscenico: accanto al successo, Alessandra ha affrontato sfide personali che hanno segnato profondamente la sua vita.

Il suo volto è oggi familiare al grande pubblico grazie a “Ballando con le stelle”, ma la carriera di Alessandra Tripoli affonda radici ben prima della televisione. Laureata nell’arte del movimento e delle danze latino-americane, la ballerina ha fatto della disciplina e della tecnica la chiave per aprirsi le porte del mondo, esibendosi in competizioni internazionali e conquistando premi prestigiosi.

Oltre al palcoscenico, la vita privata di Alessandra ha avuto momenti intensi e commoventi. Dal matrimonio con il compagno di vita e di danza Luca Urso, alla gioia del figlio Liam, fino al dolore per la perdita della madre, Alessandra ha saputo affrontare ogni sfida con forza e delicatezza.

Dalla Sicilia al mondo: gli esordi nella danza

Alessandra Tripoli, classe 1987, è nata a Misilmeri, piccolo comune siciliano. Sin da bambina, mostra un innato amore per la danza, spinta dalla fascinazione per i programmi televisivi dell’epoca, come Non è la Rai. Dopo i primi anni tra danza classica e moderna, Alessandra scopre la sua vera vocazione: i balli latino-americani, disciplina in cui eccelle e che le apre le porte delle competizioni internazionali.

La sua carriera si sviluppa rapidamente: gare in Italia e all’estero, partecipazioni agli UK Open, Galaxy Open Championship, Imperial Championship e Campionati Internazionali di Londra. Nel 2013, insieme al compagno Luca Urso, si trasferisce a Hong Kong, dove la coppia continua a perfezionarsi e a farsi notare nei circuiti internazionali. Qui Alessandra costruisce la sua immagine di ballerina di alto livello, pronta a portare la danza italiana in tutto il mondo.

Il debutto televisivo arriva nel 2014 con lo storico show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, dove il pubblico continua ad ammirarla, essendo ormai una presenza fissa, affiancando volti noti come il giornalista Salvo Sottile, l’attore Simone Montedoro e Cesare Bocci, con cui conquista il primo posto nel 2018.

Gli anni successivi vedono la ballerina gareggiare con Ettore Bassi, Morgan, Enrico Montesano, Lino Banfi e Luca Barbareschi, confermandola sua bravura. La sua capacità di guidare, insegnare e trasmettere emozioni fa sì che ogni esibizione diventi un momento memorabile per il pubblico e per i concorrenti.

L’amore e il dolore della perdita della mamma

La relazione con Luca Urso è il filo rosso che attraversa la vita di Alessandra. Compagni di danza dall’adolescenza, i due crescono insieme a Misilmeri, condividendo sogni e obiettivi. Dopo anni di fidanzamento, si sposano nel 2016 in una cerimonia curata dal loro amico Enzo Miccio. Nel 2021 nasce Liam, il loro primogenito, accolto con gioia a Hong Kong a causa delle restrizioni legate alla pandemia.

Non tutte le sfide sono legate al palcoscenico: nel 2023 Alessandra ha dovuto affrontare la perdita della madre, un evento che l’ ha scossa profondamente. Su Instagram la ballerina ha scritto un lungo post carico di commozione:

“Vorrei averti chiesto come fare senza di te. Pensavo avresti vinto questa battaglia che fino all’ultimo hai combattuto con il coraggio che solo tu sapevi tirar fuori, pensavo avremmo avuto più tempo – le sue parole accompagnate da una foto tenerissima -. Non soffri più amore mio e adesso il dolore è solo nostro, profondo, soffocante, spaventoso. In quest’ultimo anno ci siamo dette tante cose e ti voglio bene così tante volte da non riuscire a contarle”. Poi prosegue: “Liam era tutto per te e ti prometto che gli racconterò della sua nonnina Inta ogni giorno della mia vita. Mi manchi già e non mi sono ancora resa conto che veramente non ci sei più. Chiunque ti abbia mai incontrato è rimasto illuminato dalla tua luce dalla tua gioia. Eri una campionessa nel prenderti cura degli altri e con te accanto tutto mi sembrava possibile perché non conoscevi la paura. Sono orgogliosa di essere tua figlia. Ti amo più della mia vita come ci scrivevamo nei messaggi. Adesso tutto mi terrorizza mamma. Aiutami tu a vivere senza di te.”

Oltre alla televisione, Alessandra Tripoli ha collezionato riconoscimenti nel mondo della danza. Tra i più importanti, il Premio Speciale della Giuria di Ballando con le stelle nel 2017 e il premio Paolo Rossi nel 2019 per l’esibizione più emozionante. La partecipazione alla quarta edizione statunitense di “World of Dance” ha ulteriormente consolidato la sua fama, permettendo a lei e a suo marito di portare il talento italiano su un palcoscenico internazionale accanto a giurati di grande prestigio come Jennifer Lopez e Derek Hough.