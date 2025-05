Alessandra Celentano: età, ex marito, l’astinenza sessuale, la sindrome per cui ha smesso di ballare e la lite con Maria De Filippi

E’ la prof più severa di Amici, ma anche la più carismatica: l’unica a sedere dietro la cattedra del talent più amato della Tv, da più tempo, fin dal lontano 2003. E’ Alessandra Celentano. Nata a Milano il 17 novembre 1966, è la nipote del celebre Adriano, essendo la figlia di suo fratello Alessandro. Le nuove generazioni la conoscono come volto noto della Tv, ma in passato è stata una ballerina di successo, conosciuta nei teatri italiani e stranieri, con un curriculum in cui spiccano riconoscimenti importanti.

Dopo una formazione internazionale, ha danzato come prima ballerina nell’Aterballetto negli anni Ottanta e Novanta, interpretando coreografie di grandi maestri come Alvin Ailey, George Balanchine e William Forsythe. Ha collaborato con celebri ballerini e ha partecipato a tournée mondiali.

In seguito, ha lavorato come maestra di balletto nei principali teatri italiani, tra cui la Scala di Milano, il Teatro dell’Opera di Roma, il Teatro Comunale di Firenze e il San Carlo di Napoli, collaborando con grandi nomi della danza come Carla Fracci, Roberto Bolle e Maximiliano Guerra.

L’addio alla danza

Alessandra Celentano è l’ insegnante di danza classica di Amici di Maria De Filippi, ma negli anni recenti, oltre a conquistare il pubblico di Canale 5 – con il suo modo di fare schietto – nel 2009 ha curato la direzione artistica dello spettacolo Anbeta e Josè, con artisti di fama internazionale, mentre nel 2024 ha pubblicato il suo primo libro, Chiamatemi maestra, edito da Mondadori.

La danza è parte integrante della sua vita, anche se ha appeso le scarpette da punta al chiodo da diversi anni a causa di una malattia, chiamata precisamente, la sindrome dell’alluce rigido – tipica nei ballerini – che l’ha costretta ad abbandonare la danza attiva, creando definitivamente uno spartiacque della sua carriera.

Dopo diversi interventi chirurgici, nel 2017 ha dovuto dire addio definitivamente alle scene. “Tre anni fa sono arrivata al punto che, se non mi imbottivo di antidolorifici, non riuscivo nemmeno più a camminare” – ha raccontato tempo fa in un’intervista – “A settembre mi sono operata per non avere problemi con le registrazioni di Amici. La situazione è migliorata, non ho più i dolori atroci che avevo un tempo. Ma ho ancora molti limiti e li avrò per sempre: non posso più né correre né fare alcun tipo di attività fisica intensa. Anche nella danza sono molto limitata un tempo ballavo, oggi al massimo posso ballicchiare”. Oggi, la sua passione continua a vivere attraverso la coreografia e l’insegnamento, che porta avanti con passione e sempre con occhio critico, attenta a far rispettare la disciplina, come richiede la danza classica.

Il matrimonio finito e la lite con Maria De Filippi

Nonostante la grande notorietà raggiunta con Amici, Alessandra Celentano è molto riservata, anche se non sono mancate incursioni, da parte della cronaca rosa nella sua vita privata. E’ noto infatti che la prof nella sua vita ha avuto un amore importante, che è ormai finito, ma che ha lasciato il posto ad un legame che non si è mai spezzato.

Alessandra Celentano è stata sposata con Angelo Trementozzi, un affermato commercialista e docente universitario. Il matrimonio, celebrato nel 2007, è terminato nel 2012. Tra le ragioni dell’addio, una su tutte, la difficoltà ad avere un figlio, un desiderio particolarmente sentito da Trementozzi.

“Ci siamo lasciati per una serie di cose – ha spiegato la Celentano -. Erano momenti molto difficili perché io e la mia famiglia avevamo la malattia di madre e di mio padre, io lavoravo tantissimo. Abbiamo cercato di avere dei figli che non sono mai venuti. (…) Per lui era diventato un valore quasi fisico, quindi io ho dovuto fare una scelta: se seguire la mia prima famiglia o la mia seconda famiglia. Dopo anni di lavoro sul rapporto e sulle problematiche è andata così, però l’amore, il rispetto, il bene, la fiducia non sono mai mancati e non mancheranno mai. Penso che Angelo sia una persona speciale“.

L’ex marito si è poi legato ad un’altra persona dalla quale ha avuto una figlia: “Mi ha fatto strano ma non male, mi ha fatto bene. Era il suo sogno e se vuoi veramente bene a una persona sei felice per lui non puoi essere egoista” ha sottolineato Alessandra, che dopo la fine della relazione con Angelo, non ha avuto altri amori noti. Durante l’intervista a Belve, mandato in onda qualche tempo più tardi, ha sorpreso tutti rivelando di non avere rapporti sessuali da 13 anni, spiegando che non si accontenta facilmente e ha “gusti difficili”. Una scelta personale che non la turba affatto e che affronta con lucidità e serenità.

Molti si chiedono che rapporto abbia Alessandra Celentano con la conduttrice più famosa e amata d’Italia, nonchè padrona di casa di Amici. Ebbene, sempre a Belve, la coach ha confessato i dettagli di una lite che ha lasciato con il fiato in sospeso il pubblico. Una sola lite in quasi vent’anni: è quanto ha raccontato Alessandra parlando proprio del suo rapporto con Queen Mary. “Non ci siamo parlate per qualche giorno,” ha ammesso. Il motivo? Le parole durissime che la conduttrice le disse durante un serale di Amici: “Se non ti volessi così bene, ti caccerei a calci nel sedere.” Lei ci rimase male, ma nulla di insanabile. Anzi, la Celentano considera Maria “il suo grande capo” e non ha mai nascosto l’ammirazione e la gratitudine che nutre nei suoi confronti.