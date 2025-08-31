Albano torna a parlare di Romina Power: le parole (dure) sull’ex moglie

Albano, l’artista pugliese parla nuovamente della sua ex moglie Romina. Le sue durissime parole.Sono stati una coppia per tantissimi anni e lo sono stati non solo dal punto di vista sentimentale, ma anche professionale. Insieme hanno costruito una bellissima famiglia e, negli ultimi anni, sono anche diventati più volte nonni. Lui, il carismatico Albano, che

Albano, l’artista pugliese parla nuovamente della sua ex moglie Romina. Le sue durissime parole.

Sono stati una coppia per tantissimi anni e lo sono stati non solo dal punto di vista sentimentale, ma anche professionale. Insieme hanno costruito una bellissima famiglia e, negli ultimi anni, sono anche diventati più volte nonni. Lui, il carismatico Albano, che è talmente famoso e amato non solo in Italia ma nel mondo, che non c’è nemmeno bisogno di aggiungere il cognome, e lei, la splendida Romina Power, ci hanno fatto a lungo sognare.

E così quando è arrivata la notizia, ormai vetusta, della fine del loro amore, i loro fan, soprattutto quelli della prima ora, nonché i più romantici, non volevano crederci. Eppure sono stati poi, una volta raccolti i cocci, costretti a darne l’ufficialità. Il Gossip ha incominciato a impazzare sempre di più, praticamente ovunque, soprattutto dopo che lui ha intrapreso una nuova importante relazione, che poi è diventata una storia a tutti gli effetti.

Stiamo parlando di quella con la splendida Loredana Lecciso, sua compagna da molti anni ormai, che lo ha reso nuovamente padre. Fra la showgirl pugliese e la ex moglie dell’artista pugliese non corre buon sangue e non sono mancate, nel corso del tempo, varie frecciatine, alcune alquanto velate, tra le due, soprattutto quando la Power ha deciso di tornare a vivere a Cellino San Marco e in particolare nella tenuta del suo ex marito.

Albano e le sue durissime parole nei confronti della ex Romina Power

Ora però a rivolgerle parole letteralmente al vetriolo è il suo ex consorte, durante una sua lunga intervista a cuore aperto che ha rilasciato di recente al Messaggero. “Non ha saputo mantenere i patti secondo i quali fino ai 18 anni i ragazzi restavano con me a studiare. Quindi mi son fatto una vita. Vivere in quella casa senza la voce dei bambini era impossibile”, ha svelato il cantante senza nascondere un sentimento di profonda amarezza.

Insomma, a quanto pare, Albano, nonostante siano passati molti anni dalla fine del suo matrimonio con la Power, non ha ancora digerito alcune cose fra cui questa che ha ammesso alla nota testata. Tuttavia alcuni aspetti di questo argomento, decisamente delicato, lui li aveva già in precedenza affrontati, non solo nel corso di altre interviste ma anche nei suoi libri autobiografici. Nonostante ciò, da cinque anni a questa parte, i due hanno comunque deciso di lavorare ancora insieme, per l’immensa gioia dei loro tanti estimatori, sparsi in tutto il mondo dove sono tuttora super richiesti per dei concerti.