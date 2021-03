Chi è Akash Kumar? Voi risponderete che è il naufrago dell’Isola dei Famosi. Sì, ma ormai il vizietto di parecchi concorrenti inseriti nel cast di vari reality show hanno una peculiarità (chiamiamola peculiarità…) e cioè quella di esser stati già a contatto con la telecamera nonostante si è alle prime armi con il mondo dello spettacolo. Dunque conosciamo bene qual è l’andazzo oramai.

A questo punto la domanda “Chi è Akash Kumar?” riciccia fuori per una questione che da poche ore sta attanagliando il web. Questione che non è affatto una novità, ma che puntualmente torna sempre come il panettone a natale: riguarda l’identità del modello ed ex concorrente di Ballando con le stelle 2018.

Ad esempio, sapevate che Akash è stato concorrente per una puntata di Ciao Darwin? Siamo nel 2016 e Akash partecipa alla puntata in cui si sfidavano i belli contro i brutti. Chiaramente si presentò per la categoria dei belli, ma con un nome diverso: Pablo Romeo.

Non è tutto. Due anni prima, nel 2014, Akash fu uno dei tentatori di Temptation Island e venne adocchiato da una delle fidanzate che si trovò particolarmente bene con lui. Peccato che anche in quel caso Akash non fu Akash ma Andrea P., un altro episodio che aggiunge altre incognite.

Come detto la questione non è nuova al web, tanto che già a Ballando Selvaggia Lucarelli tirò fuori la questione ma lui si giustificò così:

Pablo Andreis Romeo è il nome d’arte che un agente mi ha affibbiato qualche anno fa e che neppure mi piaceva tanto ma dovevo lavorare per aiutare mia madre malata.

Ma se da un lato alcuni dubbi sono stati risolti, dall’altra sorge una terza incognita.

Stavolta non riguarda la sua identità, ma l’aspetto. Si parla di un probabile ritocchino agli occhi. Non c’è certezza su questa indicazione, il modello in passato ha già puntualizzato che non c’è nessun ‘trucco’. Non sarebbe della stessa opinione Giacomo Urtis che a Pomeriggio cinque ha affermato che gli occhi di Akash non sarebbero veri ma operati con intervento vietato in Europa “si fa in Marocco” e che si chiamerebbe Brightocular. Sarà così?