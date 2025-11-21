Aida Yespica, perché ha lasciato la tv cosa fa oggi: la nuova vita della showgirl

Aida Yespica è stata ospite dell’ultima puntata de Le Iene, dopo aver trascorso un lungo periodo lontana dalla televisione, ha partecipato al programma di Italia 1 dove, tra le lacrime, si è lasciata andare a un racconto inedito e drammatico sulla sua infanzia. Il pubblico non la vedeva da tempo e in tanti si sono chiesti cosa avesse fatto in questo tempo in cui ha preferito stare lontana dai riflettori.

L’avevamo vista al Grande Fratello Vip nel 2017, un’avventura televisiva che era arrivata dopo cinque anni che aveva trascorso lontano dalla televisione. Anche dopo quell’esperienza, in cui si era ipotizzato un suo flirt con Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e Cecilia, ha preferito stare lontana dalla televisione.

Cosa fa Aida Yespica in America, la sua nuova attività

Dal 2023 Aida Yespica ha avviato un’attività su Only Fans dove condivide i suoi lavori e la sua vita, lo reputa un canale diretto con i suoi fans e ha anche spiegato come in Italia la percezione di questa piattaforma sia molto distorta rispetto – ad esempio – a quella che hanno in America. La show girl trascorre molto tempo a Miami dove il figlio Aron, avuto con il calciatore Matteo Ferrari, vive con il padre.

Negli ultimi tempi il nome di Aida Yespica è comparso nella lista dei personaggi papabili per la nuova edizione del Grande Fratello Vip, che dovrebbe iniziare nel 2026. Al momento, però, sulla questione non vi è alcuna certezza. Intanto la Yespica è stata ospite a Le Iene, dove ha raccontato che quando aveva 7 anni è stata abusata dallo zio: “(…) Ho rimosso quel momento, quel brutto momento, e poi nel 2017 è venuto fuori quando un’amica mi ha raccontato che è stata abusata da suo padre e in quel momento mi sono fermata e mi sono messa a piangere“.

La show girl ha raccontato come il padre – che oggi non c’è più – non sapesse questa cosa, poi ha spiegato che questi abusi le hanno causato una serie di traumi per quanto riguarda i rapporti intimi, poiché per riuscire ad avere un rapporto con qualcuno dovrebbe ricorrere all’alcol: “(…) Mi sono lasciata andare veramente, senza alcol, solo con il padre di mio figlio“. La Yespica nel suo toccante racconto ha detto che al momento sta facendo terapia e sta lavorando per superare questo forte trauma.

Al momento non si sa se Aida Yespica sarà nel cast del Grande Fratello Vip, se così fosse vorrebbe dire che è pronta a tornare in televisione dopo questo periodo di lontananza. Già la partecipazione a Le Iene è senza ombra di dubbio un primo passo per “tornare sotto i riflettori”. Ora si dovrà solo attendere l’annuncio dei concorrenti, per ora pare che Alfonso Signorini – che dovrebbe condurre questa versione “gold” del reality – abbia consegnato la lista a Pier Silvio Berlusconi.