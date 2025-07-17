Agosto, Mediaset cambia programmazione: la decisione su La Notte nel Cuore

Ad agosto cambi di programmazione in vista per Mediaset. L’azienda di Cologno Monzese ha preso una decisione riguardante La notte nel cuore, la nuova soap opera che prosegue su Canale 5 il fecondo filone delle serie turche. Nelle ultime settimane la dizi con Ece Uslu (già vista in Italia nella serie Come sorelle) ha fatto registrare ascolti in crescita.

L’appuntamento di domenica 6 luglio con la soap ambientata in Cappadocia ha conquistato l’attenzione di 1.832.000 spettatori ottenendo uno share del 16%. Ecco cosa hanno deciso i vertici del Biscione sulla programmazione agostana de La notte nel cuore.

Cambio programmazione Mediaset ad agosto: cosa succederà a La notte nel cuore

Anche ad agosto Mediaset ha confermato la messa in onda in prima serata de La notte nel cuore. Nessuno stop dunque ad agosto per la soap con Sumru, Nuh e Melek. La notte nel cuore verrà trasmessa per tutto il mese di agosto nel prime time della domenica. Anche nel mese più caldo della stagione estiva – durante il quale si assiste generalmente a un corposo calo della platea televisiva – proseguiranno dunque gli episodi in prima visione.

La decisione dell’azienda farà certamente la felicità degli appassionati della soap turca che in queste settimane hanno seguito le vicende dei diversi protagonisti al punto da permettere alla rete ammiraglia Mediaset di arrivare a raggiungere anche 2 milioni di spettatori contro gli show e le repliche delle fiction in onda su Rai 1.

Ad agosto sono previsto anche altri cambi di programmazione. Prima di tutto va segnalato lo stop a Battiti Live nella fascia serale di Canale 5. Battiti Live, lo show musicale estivo condotto da Ilary Blasi con la partecipazione di Alvin si concluderà il prossimo mese. Appuntamento a lunedì 11 agosto per l’ultima puntata dell’edizione 2024-2025, che terminerà con la messa in onda dei best of.

Per tutto il mese di agosto proseguirà invece in access prime time la messa in onda de La ruota della fortuna. Il gioco a premi condotto da Gerry Scotti è pronto al debutto in questa fascia orario per conquistare spettatori in vista della sfida del prossimo autunno contro Affari Tuoi, il game show dei pacchi condotto da Stefano De Martino su Rai 1 che si è confermato leader di ascolti nella fascia oraria dell’accesso serale.

Nella stagione televisiva che si è da poco conclusa Affari Tuoi si è nettamente imposto sulla concorrenza dominando la scena con il 28% di share. Contro lo strapotere del programma condotto da De Martino ha potuto fare poco Striscia la notizia, ferma al 14% di share su Canale 5. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Gerry Scotto ha ammesso che La ruota della fortuna punta a guadagnare circa tre punti percentuali di share sul programma di De Martino.

L’obiettivo è quello di far passare Affari Tuoi dal 28 al 25%, così che Mediaset possa riconquistare una fetta di pubblico in quello slot orario.