“Affido tutto ai miei legali”. Signorini rompe il silenzio dopo lo scandalo che l’ha travolto

Alfonso Signorini è stato travolto da un vero e proprio boato mediatico, scaturendo nel mondo social e sul web in generale, inevitabili commenti che vanno oltre il semplice gossip. Ovviamente si tratta solo di supposizioni e stabilire quale sia la verità spetta alle autorità di competenza.

Ad accendere la miccia è stato Fabrizio Corona che nel suo Falsissimo ha lanciato un racconto che si è man mano allargato, coinvolgendo ex concorrenti del Grande Fratello, personaggi televisivi e volti noti del mondo dello spettacolo. Il risultato è stato un effetto domino che ha riportato sotto i riflettori presunte dinamiche che non passano inosservate.

Una bomba esplosiva

In questo clima incandescente, la scelta di Alfonso Signorini ha sorpreso molti: solo poche parole, misurate, che segnano una linea netta tra il racconto mediatico e il terreno più delicato delle sedi ufficiali.

Secondo quanto sostenuto dall’ex re dei paparazzi, Alfonso Signorini avrebbe condotto i casting del Grande Fratello seguendo logiche lontane da criteri trasparenti e meritocratici. Un’accusa durissima, sintetizzata in una frase che ha fatto rapidamente il giro del web e che lascia poco spazio alle interpretazioni: “Se non vai a letto con lui non entri al Grande Fratello”. Da qui nasce la narrazione di quello che Corona definisce “Sistema Signorini”, un presunto meccanismo in cui corteggiamenti, avances e rapporti intimi verrebbero descritti come una sorta di pedaggio da pagare per partecipare al reality e avere più visibilità.

Nella ricostruzione proposta da Corona, tutto ruoterebbe attorno a quello che lui stesso indica come il “caso zero”: Antonio Medugno, modello e creator napoletano nato nel 1998, forte di una popolarità social che supera i tre milioni di follower. Dopo l’esperienza a Uomini e Donne, Medugno approda nel 2022 al Grande Fratello Vip, un passaggio che – secondo l’ex paparazzo – non sarebbe stato casuale, ma legato a un’attenzione particolare da parte di Signorini. A sostegno di questa versione, Corona ha mostrato presunte chat e stralci di conversazioni private, la cui veridicità non è stata accertata, parlando di contatti protrattisi per circa cinque mesi prima dell’ingresso nel reality.

Dopo questa bomba c’è chi sceglie l’ironia, chi lancia frecciate appena velate e chi, al contrario, preferisce sfilarsi dal clamore. Alcuni ex protagonisti del reality colgono l’occasione per riaprire vecchie ferite, facendo riferimento a episodi passati e a presunti retroscena mai chiariti. Altri, invece, manifestano apertamente stima e solidarietà nei confronti del conduttore.

Il momento più significativo arriva però con la presa di posizione di Alfonso Signorini. Raggiunto dai media, il volto simbolo del reality sceglie una linea di assoluta cautela: “Non parlo di questo, mi scusi, ma preferisco non entrare nel merito della vicenda. Le dico però che ho già messo tutto in mano ai miei legali”. Ha semplicemente riferito al Corriere della Sera.