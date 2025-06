Affari Tuoi, deciso lo stop per il noto quiz preserale di Rai Uno. Il conduttore campano non andrà in onda.

Affari Tuoi, stop per Stefano De Martino: perchè non va in onda

Stasera De Martino non sarà impegnato al timone del gioco dei pacchi, così come i suoi amici pacchisti e il Dottore. Niente cambi o offerte così come squilli del telefono rosso. Difatti Affari Tuoi non andrà in onda subito dopo Il Tg1 e Cinque Minuti. Il programma condotto da Vespa viene trasmesso dal lunedì al venerdì, esattamente poco prima del game show condotto da Stefano.

La notizia dello stop, momentaneo, per lui è stata resa nota e ufficiale nelle ultime ore.

Tuttavia già ieri sera, giovedì 5 Giugno 2025, sul finale di puntata, nel salutare i suoi numerosi spettatori, Stefano aveva già comunicato loro che la sera successiva non sarebbe andato in onda ma che lo sarebbe stato sabato 7 Giugno 2025. La motivazione è strettamente connessa a una diretta sportiva molto attesa dagli italiani di ogni età.

Si tratta infatti della partita decisiva tra Norvegia e Italia, fondamentale per la qualificazione dei Mondiali 2026 con gli azzurri di Spalletti che dovranno pertanto affrontare in primis una sfida in trasferta. Una battaglia che la nazionale di calcio italiana deve necessariamente combattere dopo essere stata sconfitta dalla Germania in Nation League.

La diretta avrà inizio alle 21 e 30, dunque subito dopo il TG1. Nemmeno 5 Minuti sarà trasmesso.

Affari Tuoi, scatta lo stop per De Martino, le motivazioni

La partita di ritorno sarà invece trasmessa lunedì 9 Giugno 2025 sempre in prime time su Rai Uno, dunque nemmeno in quella serata il game show andrà in onda, così come Vespa.

Lo showman campano è comunque agli sgoccioli con la messa in onda di Affari Tuoi il cui stop finale di stagione è stato fissato per sabato 28 Giugno 2025, in attesa poi di ritornare allo stesso orario a Settembre dopo l’incredibile successo di quest’anno. Altri possibili stop sono previsti per i prossimi giorni non solo per motivi prettamente calcistici.

Martedì 10 Giugno infatti alle 20 e 35 sarà tramesso l’evento Buon Vento Italia!, condotto da Antonella Clerici. Si tratta di una serata speciale dedicata al ritorno dell’Amerigo Vespucci, dopo un viaggio intorno al mondo durato ben due anni. Con la dicitura “Buon vento” si auspica, infine, alla prestigiosa candidatura UNESCO della cucina Italiana a Patrimonio dell’Umanità. Regolarmente invece sarà tramesso il talk 5 Minuti.