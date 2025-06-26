Affari Tuoi, quanto guadagna Stefano De Martino: il cachet (capogiro) del conduttore

Stefano De Martino è diventato in poco tempo uno dei punti di riferimento più importanti del palinsesto Rai. Il suo Affari Tuoi raggiunto livelli di ascolti altissimi, tanto che i fan non vedono l’ora di rivederlo anche nella prossima edizione. L’ultima puntata va in onda il 28 giugno; dopodiché il game show di Rai 1 lascerà spazio alla programmazione estiva della rete pubblica e lo showman napoletano potrà godersi le sue meritate vacanze.

Stefano De Martino e il guadagno ad Affari Tuoi

Il conduttore è arrivato nello studio televisivo di Rai 1 dopo la presenza – durata anni – di Amadeus. Puntata dopo puntata, è riuscito a prendersi tutta la scena ed è diventato il vero protagonista del game show e del pre-serale Rai. I dati parlano chiaro e affermano che il programma viene visto giornalmente da milioni di persone. C’è da dire che De Martino ha firmato con la Rai un contratto della durata di 4 anni, durante i quali potrà essere il protagonista anche di altri progetti, tra cui l’immancabile Stasera tutto è possibile che dovrebbe vedere al timone Stefano anche per la prossima edizione. Le voci dicono inoltre che prima o poi lui possa salire sul palco dell’Ariston come conduttore del Festival di Sanremo, dopo le due edizioni capitanate da Carlo Conti.

Pare tra l’altro che, per la sua conduzione di Affari Tuoi, lui guadagni una cifra pari a 2 milioni di euro a stagione. Si parlerebbe di una cifra complessiva di 8 milioni.

Quanto guadagnano i pacchisti

Nel frattempo è venuto fuori anche qualche dettaglio sui pacchisti, ossia i personaggi che vengono ogni volta abbinati alle varie ragioni e che aprono i pacchi a comando del conduttore. Secondo le indiscrezioni, la produzione darebbe loro 50 euro in gettoni d’oro, cifra che andrebbe a coprire tutte le spese di vitto e alloggio dei vari concorrenti, che spesso si trattengono anche per settimane prima del loro debutto nel programma.