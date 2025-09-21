Affari Tuoi perde ancora, il gesto di De Martino per Gerry Scotti è chiaro: è accaduto “dietro le quinte”

Affari Tuoi da quando è tornato in onda dopo la pausa estiva pare proprio che stia faticando a superare La Ruota della Fortuna, programma condotto da Gerry Scotti su Canale Cinque. Il format, tornato in onda dopo tanti anni – ricordiamo che a condurlo è stato il grande Mike Bongiorno – ha ottenuto subito ottimi risultati e pare che, per il momento, primeggi negli ascolti rispetto al game show di De Martino. Di questa sorta di “battaglia” se ne sta discutendo da giorni, lo stesso Scotti non ha perso occasione di lanciare qualche frecciatina al giovane collega, ma adesso è stato lui ad avere un gesto piuttosto chiaro nei confronti del volto Mediaset.

De Martino è noto come non sia un amante del gossip e preferisce fare il suo lavoro senza troppe interferenze. Ma in questa “guerra degli ascolti” – per forze di cose – anche lui ha dovuto dire la sua e l’ha fatto in un’intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni. Ma a parlare più di ogni altra dichiarazione sarebbe stato un gesto piuttosto eloquente avuto nei confronti di Gerry Scotti.

Cosa ha fatto Stefano De Martino? Il gesto per Gerry Scotti

Stefano De Martino con un semplice gesto ha chiarito come non ci sarebbe alcuna rivalità in corso tra lui e Gerry Scotti. Già nell’intervista al sopracitato quotidiano aveva spiegato come lui non dovesse “arginare” nessuno, chiarendo come lui e il collega di Mediaset facciano un lavoro simile ed è normale che entrambi provino a fare del loro meglio.

Ma a chiarire ancora di più la situazione c’è il gesto di Stefano De Martino di qualche giorno fa, quando si è iniziato a dibattere della “battaglia degli ascolti” che sarebbe in corso tra lui e il collega, o meglio tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Il conduttore napoletano – come si vede dall’immagine – ha messo un like a un post del volto di Canale Cinque, in cui ha pubblicato una cesta di funghi presumibilmente appena raccolti, con la scritta: “Giornata discreta”.

Tra i vari like è impossibile non notare proprio quello di Stefano De Martino, un apprezzamento per i funghi che potrebbe essere visto come un chiaro gesto distensivo, un modo per dimostrare che non avrebbe alcun attrito o problema con Gerry Scotti, anzi addirittura lo segue sui social e mette anche like ai suoi post. Un comportamento molto chiaro, che sarebbe anche in leggera controtendenza rispetto a quello avuto da Scotti, che più volte ha lanciato alcune frecciatine a De Martino, come quella volta in cui ha salutato durante una puntata de La Ruota della Fortuna Carlo Conti, dicendo che è quando a casa segue sempre il suo programma. L’ex ballerino di Amici pare che abbia definito piuttosto bene la sua posizione in questa “battaglia”, se così la vogliamo definire.