Affari Tuoi, le gemelle incantano il pubblico. Scatta la dichiarazione: ‘Mi sono innamorato”

Sabato 13 settembre su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino, che ha avuto come protagoniste due concorrenti davvero speciali: le gemelle Giorgia e Chiara, originarie di Avezzano.

Le sorelle, 29 anni, hanno conquistato il pubblico con il loro legame unico e le loro storie personali. Giorgia è parrucchiera, specializzata nei capelli ricci e impegnata da anni nell’attività di famiglia, mentre Chiara sta portando avanti un percorso universitario di specializzazione in Farmacia Ospedaliera. A sostenerle anche la sorella minore, Giulia, presente in studio.

Il numero del destino: dal 12 al 10

Inizialmente le gemelle hanno scelto di giocare con il pacco numero 12, ma dopo qualche apertura hanno deciso di seguire l’intuizione di Chiara e passare al pacco numero 10, legato a ricordi familiari: era infatti il numero di maglia del padre quando giocava a calcio e quello indossato da Chiara a pallavolo. La scelta si è rivelata decisiva: nonostante l’eliminazione di cifre alte come 100mila e 200mila euro, le due sorelle hanno resistito alle offerte del “Dottore” (30mila e 35mila euro), rifiutandole con coraggio.

Il verdetto e la vittoria

Il colpo di scena finale ha premiato la loro tenacia: nel pacco 12 c’erano soltanto 5 euro, mentre il pacco numero 10 nascondeva 30mila euro. Una vincita importante, che ha fatto esplodere la gioia in studio.

“Due gemelle contro il Dottore”, ha commentato Stefano De Martino, sottolineando la determinazione con cui Giorgia e Chiara hanno condotto la partita. Pur rinunciando alla possibilità di arrivare a 75mila euro, le sorelle hanno portato a casa una somma significativa, frutto di coraggio e di una scelta del cuore.

Piovono commenti su Twitter: “Mi sono innamorato”

La puntata ha visto anche l’ingresso di un nuovo pacchista: Davide dalla Valle d’Aosta, progettista termotecnico, pronto a portare la sua energia nelle prossime sfide. Con la loro genuinità e complicità, le gemelle abruzzesi hanno reso questa puntata di Affari Tuoi un appuntamento speciale, fatto di emozione, strategia e televisione di qualità.

Non solo emozioni in studio: la puntata di Affari Tuoi di sabato sera ha acceso anche i social. Su X (ex Twitter), infatti, i telespettatori si sono scatenati con decine di commenti dedicati alle due gemelle protagoniste della serata.

In tanti hanno sottolineato la loro bellezza: “Queste due ragazze sono bellissime, statuarie, stupende”, scrive un utente. “Gemelle completamente diverse ma entrambe particolarmente belle”, aggiunge un altro.

C’è chi ha apprezzato anche la loro genuinità: “Due bellissime ragazze con lavori normali e anche una laurea… non fanno le modelle! Ma allora si può!”. E non manca nemmeno la prima dichiarazione d’amore a distanza: “Mi sono innamorato della parrucchiera”, ha confessato un telespettatore, strappando sorrisi e ulteriori commenti. Le sorelle, insomma, non solo hanno conquistato 30mila euro, ma anche il cuore del pubblico a casa.