Affari Tuoi, il crollo del carpentiere Mattia: sembrava tutto perso, poi arriva il colpo di scena. La (super) cifra vinta

Protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda il 12 settembre è stato Mattia, carpentiere della Valle d’Aosta, accompagnato dal fratello Simone. Il concorrente ha iniziato l’avventura con il pacco numero 15, mentre l’oggetto speciale della serata era la grolla, tipico calice valdostano utilizzato per servire il vino caldo.

Un avvio incoraggiante e poi i primi colpi duri

La partita era iniziata sotto buoni auspici: nei primi sei tiri Mattia ha eliminato pacchi poco rilevanti, come quello della Basilicata con 1 euro, e il primo rosso trovato, da 10mila euro, non ha inciso troppo. La situazione però è cambiata rapidamente con l’eliminazione consecutiva di cifre importanti: 200mila, 100mila e 300mila euro. Nonostante i colpi pesanti, il valdostano non si è lasciato abbattere, affrontando la gara con determinazione. L’ultimo tiro della prima serie ha rivelato un pacco da 15mila euro, seguito dalla prima proposta di cambio del Dottore, che Mattia ha deciso di rifiutare.

Anche dopo l’uscita del pacco da 30mila euro, il concorrente ha continuato a mostrarsi combattivo, ribadendo: “Bisogna lottare”. La sua costanza è stata premiata con l’eliminazione di valori bassi, tra cui quello da 20 euro, e con il ritrovamento della grolla, che gli ha permesso di restare in partita con qualche speranza.

La svolta con il cambio di pacco

Con una serie di estrazioni favorevoli – tra cui i pacchi blu da Emilia Romagna e Sardegna – la situazione si è riequilibrata, lasciando quattro blu e tre rossi in gioco. Alla nuova offerta del Dottore, Mattia ha cambiato strategia e ha accettato lo scambio, scegliendo il pacco numero 3 della Puglia, che però conteneva appena 500 euro.

Il concorrente ha poi rifiutato un’offerta da 15mila euro, trovando successivamente il pacco da 75mila. Il rischio è rimasto alto, ma Mattia non si è tirato indietro: ha rifiutato anche l’ultima proposta di cambio e si è ritrovato con 0 euro e il pacco Gennarino.

Il trionfo nella Regione Fortunata

La partita è così approdata alla fase della Regione Fortunata. Dopo un momento divertente con Gennarino che lo ha “guidato” nella scelta, Mattia ha indicato come prima preferenza la Puglia, seguita dalla Campania. Il colpo di scena finale è arrivato proprio dalla Puglia: la regione prescelta gli ha regalato un premio di 100mila euro, trasformando una partita segnata dalla sfortuna in una vittoria straordinaria e in un sogno realizzato.