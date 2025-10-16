Affari Tuoi, Herbert Ballerina cade, la reazione di Stefano De Martino e il video virale

Dopo la pausa estiva Affari Tuoi è tornato alla sua programmazione ordinaria, ma se lo scorso anno la conduzione di Stefano De Martino ha reso il format un successo incontrastato, nella stagione in corso la competizione con La Ruota della Fortuna sta creando più di qualche problema al quiz game. Il confronto fra i due format è quotidiano e molto vivace, anche se a distanziarli sono solo alcune punti di share. Il che significa che i telespettatori sono presi da entrambi i quiz, e spesso hanno anche difficoltà a decidere. Così dopo un debutto impegnativo, gli autori di Affari Tuoi sono corsi ai ripari apportando alcune modifiche al format.

La mission del quiz game è rimasta la stessa, ma è stata resa più ironica. Chiamato in causa a svolgere questo compito Herbert Ballerina, comico e amico di Stefano De Martino, spesso anche presente a Stasera tutto è possibile. Ballerina ha dato una svolta al programma apportando ironia, spontaneità e divertimento, i suoi botta e risposta con il conduttore rendono la puntata scorrevole e leggera. Per il comico solo pollici in su da parte del pubblico social, che lo ha promosso appieno.

Ballerina è infatti riuscito a rinnovare il programma con la sua comicità surreale e lo ha reso anche virale. In una dell’ultime puntate Herbert in qualità di “pacchista per caso” è stato chiamato da Stefano De Martino a salire sulla scala riservata a Gennarino, scala che ha ceduto sotto il suo peso e il comico è caduto. L’ex allievo di Amici e lo studio sono scoppiati a ridere, mentre il comico ha manifestato un dolore alla gamba: “Hai visto? Hai visto? Io non lo posso fare”, ha lamentato Ballerina, che non ha ricevuto neanche il soccorso dall’amico.

Herbert Ballerina cade a terra: la reazione del pubblico

Il comico è caduto a terra dopo aver sfondato la scala, ma si è subito rialzato. Inizialmente ha manifestato un dolore alla gamba, ma a quanto pare sta bene e non ha riportato nessuna conseguenza. Tuttavia il video della caduta è diventato virale e ha suscitato diversi commenti: “Aiutatemi sto lacrimando, povero Herbert”ha scritto un utente. E ancora: “Pensate a quelle persone che non guardano questo programma”.

C’è anche chi si è lamentato del fatto che questo testa a testa tra i due quiz game ormai è esasperante e ha portato ad allungare la durata dei due format: “Affari tuoi termina alle 21.51 e la rete non ha altro di meglio da proporre che l’ennesima replica di Montalbano con tutto il rispetto. Il tutto pagando un canone assurdo”, “La cosa mi dà davvero che Rai e Mediaset per una stupida guerra per un punto o due di share mandino a pallino la prima serata”.

Affari Tuoi, nuovo rilancio grazie a Herbert Ballerina

La presenza di Herbert Ballerina ha rilanciato Affari Tuoi, il comico ha portato una ventata di novità e ironia che ha trovato il consenso del pubblico: “È un personaggio imprevedibile, capace di portare un nuovo ritmo e un umorismo spontaneo”, ha commentato un telespettatore. Alcuni lo ritengono il miglior acquisto Rai della stagione.

Del resto il feeling spontaneo che il comico ha con De Martino era noto e la sua chiamata a Affari Tuoi ha dato quel quid in più al format, che grazie a Ballerina è riuscito anche a diventare virale in rete e a travolgere quel pubblico che solitamente non ama la tv, ma che non ha potuto fare a meno di vedere le immagini dove Herbert cade. Il quiz game di Rai Uno ha intrapreso la strada giusta per tornare a primeggiare.