Affari Tuoi cambia programmazione: cosa succede a Stefano De Martino (stasera 10 giugno)

L’arrivo dell’estate porta scompiglio anche nei programmi storici e collaudati dei palinsesti, come Affari Tuoi della Rai che da settembre è in mano a Stefano De Martino. Una stagione più che sorprendente con puntate che hanno incollato allo schermo giorno dopo giorno milioni di telespettatori. Ma questi ultimi giorni il gioco dei pacchi è andato in onda un po’ con il tira e molla.

E a quanto pare ancora non è finita. Affari Tuoi si ritrova ancora una volta a fare i conti con le modifiche dell’ultimo minuto decise dai vertici di Rai 1. Il programma, già assente in alcune recenti serate, rientra stasera in palinsesto ma con un formato più breve del solito.

I telespettatori affezionati dovranno fare attenzione all’orario diverso e a una durata ridotta rispetto alla routine. Una decisione che non dipende dal conduttore napoletano ma da un evento speciale a cui la rete ammiraglia ha scelto di dare massima visibilità. Un “taglio” che si inserisce in un periodo già movimentato per la programmazione Rai, compressa tra eventi sportivi, fiction di punta e speciali culturali.

Grande spazio all’Amerigo Vespucci

Niente paura: Stefano De Martino rimane saldo al timone dello show, ma si sta trovando in acque movimentate a causa di programmazioni inaspettate. l’ex ballerino di Amici infatti si alterna tra lunghe pause o serate a mezzo servizio. Una situazione che può creare disorientamento nel pubblico, abituati alla regolarità quotidiana del programma.

La puntata di Affari Tuoi in onda questa sera, martedì 10 giugno 2025, partirà infatti alle 21:05, anziché nel suo classico spazio preserale delle 20:35. Ma il cambio più significativo è legato alla durata: il programma durerà circa 45 minuti, riducendo il tempo dedicato alla consueta sfida tra concorrenti e pacchi. Un adattamento necessario per lasciare spazio, a partire dalle 21:50, alla fiction Doc, nella nuova versione americana ispirata alla fortunata serie con Luca Argentero.

Ma non finisce qui: la vera protagonista della serata sarà Buon Vento Italia, lo speciale evento condotto da Antonella Clerici per celebrare il ritorno della nave scuola Amerigo Vespucci nel porto di Genova. Un momento di forte impatto simbolico e culturale, trasmesso in diretta da Rai 1 a partire dalle 20:30, che apre idealmente la serata e ridisegna l’access prime time dell’intera rete.

Lo speciale firmato Clerici non sarà un semplice racconto nautico. Con il rientro della storica imbarcazione della Marina Militare dopo un lungo viaggio intorno al mondo, Rai 1 ha voluto costruire un evento a metà tra celebrazione patriottica e spettacolo musicale.

Sul palco, tra gli altri, si esibirà un ensemble formato da musicisti delle forze armate, affiancati dal coro del Teatro Carlo Felice. In scaletta, brani legati alla grande tradizione operistica italiana, con un focus particolare sui temi del cibo e del vino — un omaggio all’Italia della Cucina, candidata a entrare nel patrimonio Unesco nel 2025. A pagare il prezzo della festa sarà quindi ancora una volta Affari Tuoi, costretto a rientrare in scena a programmazione già avviata, con tempi ridotti e in una collocazione diversa dal solito.