Adriana Volpe: età, ex marito e figli, dove vive, le lauree. La carriera e la vita privata della concorrente del Grande Fratello Vip

Con l’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip 2026, il pubblico di Canale 5 è in fermento, e tra i concorrenti più in vista c’è Adriana Volpe, che ha fatto il suo ingresso nella Casa con qualche giorno di anticipo, iniziando venerdì 13 marzo.

Chi è Adriana Volpe: da modella alla Tv

Nata a Trento il 31 maggio 1973, sotto il segno dei Gemelli, Adriana Volpe ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo negli anni ’90.

Dopo aver lavorato come modella e sfilato sulle passerelle internazionali, ha esordito nel mondo televisivo, dove ha rapidamente conquistato il grande pubblico.

Nel 1993, la sua carriera ha preso una svolta importante quando è stata scelta dal regista Michele Guardì per partecipare al programma Scommettiamo che…?, accanto a Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci. Questo programma è stato il suo trampolino di lancio, che l’ha portata alla notorietà nazionale.

Adriana ha continuato a far parlare di sé in TV con apparizioni in programmi come The Lion Trophy Show su TMC 2, ma è stato Rai Due a consacrarla definitivamente come una delle conduttrici più amate dal pubblico, in particolare per il suo ruolo di co-conduttrice in I Fatti Vostri, al fianco di Giancarlo Magalli.

Gli studi di Adriana Volpe

Non solo talento televisivo, ma anche una preparazione accademica solida. Adriana Volpe ha conseguito due lauree: una in Scienze della Comunicazione e una in Lingue e Letterature Straniere, dimostrando di avere una formazione che ha arricchito la sua carriera.

La sua preparazione accademica le ha permesso di affrontare con competenza vari ruoli, sia in programmi di intrattenimento che di informazione, dimostrando una versatilità che l’ha resa una delle professioniste più complete del panorama televisivo italiano.

La vita privata: matrimonio, figlia e vita a Milano

Adriana Volpe è stata sposata con Roberto Parli, un imprenditore italiano, con il quale ha avuto una figlia, Gisele, nata nel 2015. Dopo la fine del loro matrimonio, Adriana ha scelto di mantenere la sua vita privata molto riservata, cercando di proteggere la sua famiglia dalla pressione mediatica.

Nonostante le voci sul suo privato, ha sempre cercato di rimanere concentrata sul suo lavoro, evitando di esporre troppo la sua vita familiare.

Oggi, Adriana vive a Milano, città che ha scelto come base per la sua carriera e per la sua vita personale. In questa città, insieme alla sua famiglia, Adriana trascorre gran parte del suo tempo, tra un impegno televisivo e l’altro.

Il ritorno al Grande Fratello Vip

Adriana Volpe è ormai una figura di casa nel Grande Fratello Vip. Già nel 2020, la conduttrice era stata una concorrente del reality, ma fu costretta a lasciare la Casa a causa di un lutto familiare che l’ha profondamente segnata. L’anno successivo, Adriana ha fatto il suo ritorno al programma come una delle opinioniste di punta, affiancando Sonia Bruganelli.

Con l’edizione 2026, Adriana ha deciso di tornare come concorrente, pronta a mettersi nuovamente in gioco, e i fan sono entusiasti di seguire la sua nuova avventura nella Casa più spiata d’Italia. La sua esperienza, maturata sia come ex concorrente che come opinionista, la rende un volto familiare per il pubblico, che non vede l’ora di scoprire come si comporterà in questa nuova sfida.