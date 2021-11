Adele è tornata da poco con il nuovo singolo, Easy on me, primo brano che anticipa l’uscita dell’album “30”, disponibile dal 19 novembre prossimo. E la canzone è già un record assoluto, un ciclone in grado di conquistare i primi posti nelle classifiche di tutto il mondo. E’ bastata la scritta 30 proiettata, a sorpresa, sui monumenti simbolo di alcune città (da Parigi a Roma) insieme a un paio di interviste, per riaccendere l’attenzione intorno alla popstar. Sono sufficienti poche apparizioni per promuovere un comeback atteso da anni che raggiunge vette delle classifiche solo grazie al suo nome e alla sua musica. Nessuna facile polemica, nessuno scandalo, ostentazione o provocazione. Adele sembra seguire il motto “less is more” perché a rappresentarla sono la sua voce e i suoi pezzi. Non stupisce, quindi, il clamore che accompagna l’unico speciale previsto, per il momento, prima dell’uscita del suo disco, 30.

“Adele One Night Only” verrà trasmesso dalla CBS domenica 14 novembre per la durata di due ore. Nell’evento, ci sarà una straordinaria performance concertistica che include la prima opportunità di ascoltare parte del nuovo materiale, dopo sei anni. Non mancheranno però i suoi classici, da “Hello” a “Set fire to the rain”, fino ad un’intervista esclusiva condotta da Oprah Winfrey.

“La conversazione ad ampio raggio” si concentrerà sul “nuovo album di Adele, le storie dietro le canzoni, la vita dopo il divorzio, la perdita di peso e la crescita di suo figlio”

Il suo quarto album in studio, “30“, uscirà venerdì 19 novembre, sei giorni dopo lo speciale sulla CBS.

La speranza, per i fan italiani, è quella di poter vedere Adele prossimamente in promozione anche nel nostro Paese. Il luogo ideale sembra essere quello di Fabio Fazio a “Che tempo che fa”. Era stata ospite nel 2015, interpretando “Hello” e “Rolling in the deep” e rendendosi protagonista assoluta grazie ai suoi aneddoti così buffi e semplici da sembrare comuni a tutti (solo che non “a tutti” capita in conoscere il Principe Carlo o Beyoncé). Un’intervista nella quale aveva ribadito con orgoglio il suo carattere e il non sentirsi -testualmente- una cantante bensì “una signora che canta”.

Era il 2015, il periodo dell’uscita di 25. Nel 2021, con l’arrivo di 30, dopo ospiti del calibro di Quentin Tarantino e Ed Sheeran, ritroveremo anche Adele a chiacchierare amabilmente con Fabio Fazio in studio o in collegamento?