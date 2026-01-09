A testa alta anticipazioni 14 gennaio: la vita di Marco è a rischio, l’incubo è alle porte

A testa alta – Il coraggio di una donna è la nuova fiction targata Mediaset, un dei titoli più attesi della stagione televisiva. Protagonista Sabrina Ferilli nel ruolo della preside Virginia Terzi, una donna forte e determinata che si trova a dover affrontare una violenza mediatica profondamente personale. Ambientata in un borgo alle porte di Roma, la serie affronta temi contemporanei e delicati come la violazione della privacy, la diffusione di contenuti intimi senza consenso e le conseguenze devastanti del giudizio pubblico sui social network, mettendo al centro il valore della resilienza.

A testa alta è composta da tre puntate che andranno in onda in prima serata su Canale 5 e saranno disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity. Nella prima puntata Virginia, professionista che gode di una certa credibilità impegnata a rendere la scuola di cui è preside un’eccellenza del territorio, viene travolta da uno scandalo che mette in discussione il suo lavoro, ma anche la vita privata. Dopo la pubblicazione online del video che rivela la sua relazione Marco, professore di educazione fisica, il suo matrimonio entra in crisi, e anche il rapporto con il figlio adolescente, che frequenta la scuola che dirige.

Inoltre scopre che il marito la tradisce da un anno e questo fa vacillare tutti i suoi punti fermi. Nonostante in molti si aspettino la sua autosospensione Virginia decide di non arrendersi a chi la vuole distruggere. Le anticipazioni del prossimo episodio rivelano diversi colpi di scena e momenti di tensioni. La protagonista, sostenuta dalla sorella, subirà nuove intimidazioni e scoprirà verità inattese, oltre che a preoccuparsi di chi le vuole bene.

A testa alta, anticipazioni seconda puntata: nuove intimidazioni per Virginia

Nella seconda puntata di A testa alta, in onda mercoledì 14 gennaio alle ore 21:50 su Canale 5, la tensione cresce e la vicenda di Virginia diventa sempre più complessa. Dopo lo scandalo mediatico che ha travolto la preside, è ormai chiaro che qualcuno le sta facendo subire una vera e propria persecuzione: insulti, minacce e atti intimidatori sono finalizzati a costringerla ad abbandonare il suo ruolo nella scuola. Al centro della trama, un personaggio misterioso emerge all’improvviso: una donna che sembra nutrire un desiderio di vendetta per un torto subito e potrebbe avere un ruolo negli eventi che stanno distruggendo Virginia.

Nel frattempo, la verità sull’origine del video scandalistico è vicina ad emergere, ma rivelarla potrebbe avere un prezzo molto alto per chiunque sia coinvolto. Un momento di forte tensione riguarda Marco, interpretato da Raniero Monaco di Lapio, che, nel tentativo di proteggere gli altri e scoprire di più, si troverà in una situazione in cui metterà seriamente a rischio la propria vita. Intanto Virginia dovrà confrontarsi con nuove minacce e capirà che la lotta per difendere la verità è solo all’inizio.

Sabrina Ferilli: “Si tratta di un tema di grande attualità”

In una recente intervista Sabrina Ferilli ha espresso il suo entusiasmo per aver interpretato il ruolo di Virginia. L’attrice ha accettato perché “si tratta di un tema di grande attualità” e ha sottolineato quanto il fenomeno del revenge porn possa avere “esiti purtroppo fatali soprattutto quando si tratta di persone giovani, non strutturate, che non riescono a trovare la forza per reagire”.

Per questo motivo, secondo lei, sarebbe fondamentale inserire nei programmi scolastici l’educazione ai linguaggi digitali, così da insegnare ai giovani come usare i social, e come affrontare alcune problematiche oggi molto attuali come il revenge porn.