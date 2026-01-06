“400mila euro? Li rifiutai”, la confessione inattesa della conduttrice Rai

Una donna che ha scelto sempre sé stessa: tra no clamorosi, affetti profondi e incontri che hanno segnato una vita.

Il suo volto è associato ai programmi religiosi, eppure, Lorena Bianchetti ha confessato di aver ricevuto una proposta che mal si addice all’atmosfera clericale. E che ha prontamente rifiutato. La sua confessione sta facendo il giro del web, incuriosendo i fan di una delle conduttrici più riconoscibili del servizio pubblico.

Il racconto è arrivato con naturalezza durante un’intervista rilasciata al Corsera, durante la quale la presentatrice di A Sua immagine ha aperto il suo cuore, ripercorrendo un percorso professionale che non ha mai barattato la coerenza con il clamore.

La proposta rifiutata

51 anni, romana, laureata in Lingue e Letterature straniere, giornalista e autrice oltre che volto televisivo: Lorena Bianchetti ama il suo lavoro e da anni è una presenza familiare su Rai Uno.

Durante la sua carriera, ha raccontato, c’è stato un momento che non può dimenticare e riguarda una proposta arrivata tempo fa: un calendario sexy, accompagnato da una cifra importante.“Non accettai, non me la sentivo, sono timida. I 400mila euro avrebbero fatto comodo, certo. Però la casa me la sono comprata comunque”. Ha fatto sapere. Un No quindi, non per moralismo, ma per carattere. Timidezza, pudore, una distanza istintiva da un’immagine che non sentiva sua.

Il tono si fa più intimo quando il discorso scivola sulla famiglia. Figlia di due pasticceri, Lorena racconta un rapporto complesso con il cibo e con i ricordi. La perdita del padre è una ferita ancora viva, un dolore che descrive come fisico, quasi soffocante. Un’assenza che ha cambiato abitudini, lasciando un vuoto che preferisce custodire nel silenzio.

C’è spazio anche per la gratitudine professionale. Il ricordo di Pippo Baudo è fatto di ammirazione e rispetto: “Io che da bimba guardavo Fantastico seduta sotto al tavolo da pranzo, mi sono trovata a condurre Domenica In con lui. A volte era anche duro, però c’era tanto da imparare. So che guardava spesso A sua immagine. Gli ho voluto molto bene” Ha ricordato.

Oggi Lorena Bianchetti è una donna soddisfatta e felicemente sposata: nel 2015 è convolata a nozze con Bernardo De Luca, imprenditore romano, con il quale ha avuto una figlia, Estelle. Un incontro nato in salita, tra muri alzati per autodifesa e appuntamenti mancati, fino allo scoppio di una bellissima complicità. La conduttrice ha voluto raccontare il suo ricordo profondo di Papa Francesco:

“Per me è stato come un padre. Quando l’ho intervistato non ero agitata, perché lui riusciva subito a metterti a tuo agio. Una volta dovevamo fare una diretta con lui dal carcere di Regina Coeli. Eravamo pronti. Di colpo vidi le guardie del corpo che si toccavano gli auricolari mormorando: ‘Sta malissimo, la visita è annullata’. Il mattino dopo papa Francesco mi ha telefonato di persona. ‘Scusami Lorena, ma ieri sono stato poco bene, mi dispiace, so che avevate lavorato tanto’. Rimasi scioccata“.