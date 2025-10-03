4 Ristoranti, arriva l’annuncio di Alessandro Borghese: “Pessime notizie”

Stiamo gustando (in tutti i sensi) in queste settimane la decima stagione del programma che ha fatto conoscere i migliori ristoratori d’Italia. 4 Ristoranti, che vede alla guida, ovviamente, ancora una volta, Alessandro Borghese. Un programma che, ormai, è un vero e proprio must per gli italiani, non solo perché fa scoprire le bontà culinarie, ma anche perché ci guida in angoli spesso poco conosciuti del nostro Paese.

In esclusiva su Sky e in streaming su NOW, il format culinario più amato della televisione italiana è tornato con un ciclo di episodi inediti che stanno celebrando un traguardo incredibile per lo show che ha cambiato il modo di vivere la ristorazione in TV. E c’è chi già chi pensa alla nuova edizione. Ecco, sul punto ci sono brutte notizie. Anzi, come si legge sui social, “pessime notizie”.

Il futuro di 4 Ristoranti

Con ben 120 episodi alle spalle, Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha accompagnato i telespettatori in un lungo viaggio tra le tradizioni gastronomiche italiane, mostrando ogni anno ristoranti di alta qualità, unici nel loro genere, in ogni angolo d’Italia e all’estero. In questa nuova edizione, il programma non si limita a celebrare i suoi dieci anni con semplici ritorni; anzi, si rinnova con nuove sfide, nuovi luoghi e, soprattutto, con un format speciale che lascerà il segno.

Anche in questa nuova stagione, le votazioni restano segrete fino alla fine, e saranno rivelate solo durante il confronto finale tra i ristoratori. Ma l’elemento che più di tutti rende Alessandro Borghese 4 Ristoranti unico è la possibilità dello chef di confermare o ribaltare la classifica finale con il suo voto, un’opportunità che tiene alta la suspense e l’emozione fino all’ultimo minuto.

La stagione celebrativa di Alessandro Borghese 4 Ristoranti sta regalando emozioni, scoperta di nuovi talenti e, ovviamente, una celebrazione della cucina italiana che, più che mai, si conferma come patrimonio da difendere e valorizzare. In tanti, però, con le puntate tuttora in corso, si chiedono se 4 Ristoranti vedrà una ulteriore stagione. Ebbene, sul punto è arrivato il messaggio social.

Proprio tramite i canali di Now TV, una delle piattaforme che ha sposato il progetto, arriva il teaser con Alessandro Borghese in persona: “Pessime notizie per tutte le cappe d’Italia (SONO TORNATO)”. E, allora, si può tirare un sospiro di sollievo: Alessandro Borghese tornerà presto con la nuova stagione di 4 Ristoranti, prossimamente su Sky e in streaming su NOW.