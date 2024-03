Ogni mese la piattaforma di streaming gratuita Mediaset Infinity propone un contenuto in esclusiva per arricchire il proprio catalogo che già ospita film, fiction e le varie puntate dei programmi dei canali Mediaset. Ad Aprile la novità da non perdere su Mediaset Infinity è la serie crime spagnola 4 Mamme Per un Delitto (Señoras del (h)AMPA). Descritta come un thriller con inserti leggeri vicini alla commedia, racconta la storia di quattro donne che si incontrano a una riunione dell’associazione dei genitori e finiscono coinvolte in una serie di intrighi. Prodotta nel 2019 per Telecinco e Prime Video in Spagna, 4 Mamme per un delitto arriva il 3 aprile 2024 su Mediaset Infinity con tutte le 13 puntate disponibili.

4 Mamme per un delitto, la trama

4 mamme per un delitto, le immagini della serie di Mediaset Infinity Guarda le altre 6 fotografie →

Al centro c’è la storia di quattro donne di Madrid che si ritrovano a condividere un oscuro segreto che cambia loro la vita. Mayte, Virginia, Amparo e Lourdes si incontrano a una riunione dell’AMPA, l’associazione dei genitori degli studenti di una scuola. A seguito di un incidente si ritrovano travolte tra bugie, fughe e rapimenti.

Mayte è separata, madre di due bambini, vende robot da cucina a domicilio, ma fatica a guadagnare quanto necessario per mantenere la sua famiglia. Vista la sua precaria situazione, approfitta della riunione scolastica per proporre a Lourdes, moglie di un poliziotto, i suoi robot, ma anche a Virginia una mamma di una bambina, incinta di un altro figlio e ad Amparo, una nonna che si prende cura del nipote in assenza della figlia. Il giorno della dimostrazione succede qualcosa di inaspettato e le 4 donne si ritrovano coinvolte in un omicidio. Per paura di esser scoperte nascondono il cadavere, peccato che qualcuno ha visto tutto.

4 Mamme per un delitto, il cast

A interpretare le quattro protagoniste sono Malena Alterio (Lourdes), Toni Acosta (Mayte), Nuria Herrero (Virginia) e Mamen Garcia (Amparo).

Malena Alterio: Lourdes Sanguino

Toni Acosta: Mayte Soldevilla

Nuria Herrero: Virginia Torres

Mamen García: Amparo Peláez

Marta Belenguer: Elvira Navarro

Ainhoa Santamaría: Anabel Sorolla

Pilar Castro: Belinda Chamorro

4 Mamme per un delitto, quante puntate sono?

La prima stagione è composta da 13 puntate rilasciate nel 2019 in Spagna.

4 Mamme per un delitto, come vedere la serie

La serie spagnola è disponibile in streaming su Mediaset Infinity in modo totalmente gratuito dal 3 aprile.

4 Mamme per un delitto, la stagione 2

La serie ha avuto una seconda stagione che è anche l’ultima, composta anche questa da 13 episodi, rilasciata nel 2020 in Spagna.