Everywhere I Go – Coincidenze d’amore, la nuova serie turca dal 1° marzo su Mediaset Infinity gratis

Arriva una nuova serie turca in streaming gratuito su Mediaset Infinity: Everywhere I Go – Coincidenze d’amore (Her Yerde Sen). Continua così ad arricchirsi il catalogo della piattaforma di streaming Mediaset di titoli che arrivano dalla Turchia da My Home My Destiny a Dreams and Realities – La Forza dei Sogni e senza dimenticare la passione Terra Amara in onda su Canale 5. Everywhere I Go – Coincidenze d’amore è una commedia romantica in 75 episodi, andata in onda nel 2019 e molto amata in patria. I due protagonisti Demir e Selin, interpretati da Furkan Andic e Aybüke Pusat, si sono aggiudicati il premio di Best TV Couple ai Golden Butterfly Awards, la più prestigiosa cerimonia di premiazione di musica e televisione turca.

Everywhere I Go, la trama

Everywhere I Go – Coincidenze d’amore è una commedia romantica che gioca sugli incontri inaspettati e gli imprevisti dei sentimenti. Demir Erendil è un affascinante architetto che dopo tanti anni lascia il Giappone e torna a casa a Istanbul dove rileva una piccola società di architettura vicina al fallimento. Decide di acquistare la casa in cui è cresciuto ma quello che non sa è che metà della casa è nelle mani di Selin, architetto di talento che pensava di aver trovato la sua casa dei sogni.

I due si ritroveranno a dover convivere perché nessuno dei due vuole rinunciare alla sua metà della casa. A complicare ancora di più la situazione c’è il fatto che lo studio acquistato da Demir è quello in cui lavora Selin. I due inizialmente si scontrano ma visto che siamo dalle parti della commedia romantica, c’è anche una naturale chimica e dalle liti all’amore il passo talvolta è più breve del previsto.

Everywhere I Go, quante puntate sono?

Sono state realizzate 75 puntate di Everywhere I Go – Coincidenze d’amore.

Everywhere I Go, il cast

Protagonisti di questa commedia romantica nei panni di Demir e Selin sono Furkan Andic, star della serialità turca, e Aybüke Pusat, che il pubblico italiano di Mediaset Infinity ha conosciuto con Dreams and Realities – La forza dei sogni. Nel cast troviamo anche Ali Yagci (che era Osman in Daydreamer) che interpreta Burak Yangel figlio del titolare dello studio di architettura di Selin, mentre Aslihan Malbora è Ayda Akman una ingegnere di talento.

Everywhere I Go, la programmazione

La nuova serie turca romantic comedy disponibile su Mediaset Infinity sarà disponibile dal lunedì al venerdì con un episodio al giorno, a partire dal 1° marzo.

Everywhere I Go, come vedere la serie

Everywhere I Go – Coincidenze d’amore è disponibile in esclusiva in streaming su Mediaset Infinity. Le puntate usciranno dal lunedì al venerdì direttamente sulla piattaforma. Per accedere a Mediaset Infinity non è necessario un abbonamento, la piattaforma è gratuita (al contrario del canale Infinity+ cui si accede tramite Mediaset Infinity), disponibile su browser, come app sui principali dispositivi e accessibile anche attraverso Sky Q.