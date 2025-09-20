4 di sera, malore in studio: la giornalista ha un mancamento, la reazione di Del Debbio

Preoccupazione, ieri, durante la trasmissione “4 di Sera”. Un imprevisto ha sorpreso sia i presenti in studio che gli spettatori a casa. La giornalista Anna Belotti, mentre stava intervistando un ragazzo tra il pubblico, ha avuto un malore e si è accasciata improvvisamente.

Il momento, che ha lasciato senza parole tutti coloro che stavano seguendo la diretta, è stato gestito prontamente dalla regia e dal conduttore Paolo Del Debbio.

Il malore e la preoccupazione

L’incidente è avvenuto durante un’intervista sul tema del genocidio a Gaza, con un giovane del pubblico che raccontava la sua partecipazione alle manifestazioni contro gli eventi drammatici che stanno colpendo la regione. Il ragazzo, seduto di fronte ad Anna Belotti, parlava con passione del suo impegno sociale, dichiarando: “Siamo scesi in piazza per opporci a questo schifo”, quando improvvisamente la giornalista ha iniziato a barcollare. Subito dopo averlo ringraziato per il suo intervento, Anna Belotti ha mostrato segni di difficoltà, e poco dopo si è accasciata. Il ragazzo, visibilmente preoccupato, ha sorretto la giornalista.

Nel momento in cui la regia ha realizzato che qualcosa non andava, ha deciso di staccare immediatamente l’inquadratura e puntare la telecamera su Paolo Del Debbio, il quale si è mostrato preoccupato e ha subito preso la parola per rassicurare il pubblico a casa.

Nel corso della trasmissione, Paolo Del Debbio ha tranquillizzato gli spettatori con calma, dicendo: “Non preoccupatevi, stanno sistemando tutto. Ha avuto solo un mancamento, un momento di abbassamento di pressione, ma sta andando tutto bene.” Il conduttore ha fatto del suo meglio per minimizzare l’incidente, invitando il pubblico a non preoccuparsi. La prontezza della regia e la serenità di Del Debbio sono riusciti a calmare la tensione che si era creata.

Alla fine della puntata, Paolo Del Debbio ha dato alcuni aggiornamenti sulle condizioni di salute di Anna Belotti, aggiungendo che eventi di questo tipo sono abbastanza comuni durante le trasmissioni in diretta, dove i presentatori e i giornalisti sono costretti a stare in piedi per lunghe ore. Ha spiegato che, a parte chi è abituato come lui a certe situazioni, è possibile che si verifichi un abbassamento di pressione, soprattutto a causa della tensione emotiva e delle condizioni di lavoro. Tuttavia, ha sottolineato che la giornalista stava bene e che sarebbe stata costretta a un po’ di riposo.

Per concludere, Paolo Del Debbio ha scherzato sull’incidente, dicendo che, dopo l’incidente, Anna Belotti sarebbe stata obbligata a un “riposo assoluto” durante il weekend, come raccomandato dal conduttore stesso. Questo, ha spiegato, avrebbe garantito che fosse pronta per tornare a fare il suo lavoro la settimana successiva, pronta a continuare le sue interviste senza problemi. La sua battuta ha smorzato ulteriormente la tensione, e il tono affettuoso ha dimostrato il supporto e la preoccupazione che il conduttore ha per la collega.