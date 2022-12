3 mesi di sport e tutto l’intrattenimento di Sky: il regalo perfetto per il Natale 2022

Ogni anno già a novembre iniziamo a pensare a tutti i regali di Natale che dobbiamo fare, cercando idee originali e che facciano felici tutti. L’obiettivo, soprattutto in questo 2022 caratterizzato da un aumento delle spese su tutti i fronti, è sempre quello di regalare qualcosa che sia molto utile e, inutile girarci intorno, anche qualcosa che non richieda intere giornate a spasso tra vetrine e negozi in cerca di ispirazione.

Cosa regalare agli amici con cui condividiamo la passione per il calcio e la Formula 1? E cosa comprare ai cugini che non si perdono neanche una puntata delle ultime serie TV uscite? E ai genitori che ti chiamano per commentare insieme le ultime esibizioni ad X Factor o gli ultimi ristoranti visitati da Alessandro Borghese? Per il Natale 2022 è tutto più semplice e veloce grazie alle Sky box che, al prezzo di 39 euro, ci permettono di regalare 3 mesi di intrattenimento o sport alle persone a noi care, con tanto di decoder Sky Q incluso nella confezione.

A seconda dei gusti e delle passioni della persona a cui vogliamo regalare i 3 mesi dei migliori contenuti possiamo scegliere tra lo Sky box che include Sky TV + Sky Calcio + Sky Sport, e quello con Sky TV e Netflix (Intrattenimento plus) + Sky Cinema. Non una carta regalo, piccola e poco soddisfacente per chi ama scartare pacchetti e regali, ma una vera e propria confezione che include una card per l’attivazione dell’offerta e il decoder Sky Q con telecomando.

Cosa include lo Sky box con Sky TV + Sky Calcio + Sky Sport?

Lo Sky box Sky TV + Sky Calcio + Sky Sport è il non plus ultra per chi ama lo sport a 360 gradi e vuole alternare sfide calcistiche italiane ed europee, Gran Premi di Formula 1 e incontri di basket con le serie TV più viste e più discusse, ma anche show per tutta la famiglia come X Factor e i documentari sugli argomenti più disparati, dalla storia alla cultura, passando per quelli dedicati allo sport.

Chi riceve in regalo questo Sky box avrà accesso per tre mesi a migliaia di eventi sportivi e migliaia di ore di intrattenimento targato Sky:

Gli show e i reality di Sky e le serie Sky Original come Romulus, Il Grande Gioco, Gangs of London, Progetto Lazarus, Diavoli e Il Re;

e le serie come Romulus, Il Grande Gioco, Gangs of London, Progetto Lazarus, Diavoli e Il Re; Il pacchetto Sky Calcio con le Super Leagues di Sky con più di 800 partite a stagione dei campionati italiani ed europei, la Serie A TIM con 3 partite su 10 a giornata, tutta la Serie BKT e le migliori sfide di Premier League, Bundesliga e Ligue 1.

con le Super Leagues di Sky con più di 800 partite a stagione dei campionati italiani ed europei, la Serie A TIM con 3 partite su 10 a giornata, tutta la Serie BKT e le migliori sfide di Premier League, Bundesliga e Ligue 1. Il pacchetto Sky Sport con la UEFA Champions League (121 partite su 137 a stagione), UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League, ma anche tutti i Gran Premi di Formula 1 e MotoGP, il tennis con i tornei ATP Masters 1000, le Nitto ATP Finals, Wimbledon e oltre 500 partite a stagione di basket mondiale ed europeo con NBA, Turkish Airlines EuroLeague e 7DAYS EuroCup.

Lo Sky box include anche il decoder Sky Q da collegare in pochi istanti a una qualsiasi TV dotata di ingresso HDMI e alla rete internet di casa. Oltre a tutti i contenuti inclusi nei pacchetti, però, l’utilizzo di Sky Q permetterà di accedere anche a tante altre applicazioni come YouTube, Spotify, Prime Video di Amazon, DAZN e RaiPlay. Tutto in un unico dispositivo di dimensioni compatte e controllabile sia col telecomando Sky Q incluso nella confezione o con la propria voce da qualsiasi punto della stanza.

Dove comprare Sky box?

Entrambe le tipologie di Sky box sono disponibili nei migliori negozi fisici di elettronica come MediaWorld, Unieuro, Euronics, Trony ed Expert. Invece, se si ha poco tempo a disposizione e si preferisce l’acquisto online in totale comodità, lo store di Amazon e gli store online di MediaWorld ed Unieuro hanno ampia disponibilità di Sky box allo stesso prezzo, 39 euro, e con consegna a domicilio in poche ore. Comodo, no?

Come attivare Sky box dopo averlo ricevuto in regalo?

Avete ricevuto in regalo uno Sky box o siete in procinto di regalarne uno e volete capire come attivarlo? Niente di più semplice: dopo aver scartato lo Sky box sono necessari pochi minuti per iniziare a sfruttare al meglio questo regalo.

All’interno della confezione ci sarà un voucher con un codice promozionale necessario per l’attivazione. È sufficiente chiamare il numero gratuito 800 186 001 tenendo a portata di mano, il codice promozionale e i propri dati personali.

Una volta completata la procedura di attivazione basterà collegare il decoder Sky Q al proprio televisore e alla rete internet di casa, via Wi-Fi o tramite cavo Ethernet, e il gioco è fatto.

Cosa succede dopo i tre mesi inclusi nell’offerta?

I tre mesi dei contenuti inclusi nei pacchetti Sky TV + Sky Calcio + Sky Sport partiranno al momento dell’attivazione del codice promozionale e, una volta terminato il periodo di 90 giorni, potrai scegliere se continuare la visione al prezzo di listino, modificare la combinazione di pacchetti tra quelli disponibili oppure disdire senza costi aggiuntivi, restituendo il decoder Sky Q.